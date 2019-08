Elles ont tenu, hier, une conférence de presse au siège du MDS au Télemly (Alger).Les Forces de l’alternative démocratique s’engagent à tenir la convention du pacte politique quelle que soit la réponse qui sera donnée par la wilaya d’ Alger à leur demande d’autorisation. Ces derniers ont dénoncé vivement l’interdiction par les autorités de la tenue de leur convention, prévue pour le 31 août et l’université d’été du RAJ. «A travers ces interdictions ,notifiées respectivement les 27 et 26 août aux organisateurs, les tenants du pouvoir veulent restaurer l’ancien régime», ont-ils relevé. Ce pacte soutient également que «l’objectif visé par les tenants du pouvoir qui s’entêtent à imposer une présidentielle» est de «mettre en place une façade civile pour reconduire l’autoritarisme». Il s’agit d’«une grossière manipulation que le soulèvement populaire dénonce lucidement tous les mardis et vendredis en réclamant un Etat civil», indique-t-on. «L’alternance clanique ne peut constituer une garantie de changement», a-t-on estimé. «L’entêtement du pouvoir à imposer une élection présidentielle dans le cadre d’une Constitution octroyée est l’une des causes principales de l’impasse actuelle», a-t-on appuyé. Cette stratégie, prévient-on «augure un risque de confrontation aux conséquences préjudiciables pour la nation». Les membres, du pacte assurent qu’«ils restent déterminés à apporter la voix du peuple». Tour à tour, les leaders et représentants de ces partis ont essayé de répondre aux questions des journalistes relatives aux grandes lignes du processus constituant prôné par le pôle démocratique. «Le véritable changement passe impérativement par une transition démocratique à travers un processus constituant souverain», précise-t-on. «Reconnaître au peuple sa souveraineté sur son destin nécessite la refondation du processus de légitimation pour l’exercice du pouvoir», est-il relevé. Pour ces acteurs de la mouvance démocratique «ceux qui plaident pour une élection présidentielle dans les plus brefs délais et quand bien même qu’une instance «indépendante» de gestion des élections serait installée, veulent sauver le système». Ces partis, qui «refusent tout dialogue avec le régime dans le cadre du système actuel et du climat d’étouffement des libertés», proposent «la mise en place d’un processus constituant en perspective de sortie de crise». Ils réclament une période de transition indépendante pour aboutir à un processus constituant souverain qui aboutira à terme à l’élection d’une Assemblée constituante chargée d’élaborer la nouvelle Constitution afin d’instaurer un Etat démocratique. Le pacte est constitué par le RCD, UCP, PLD, MDS, PST, PT, le représentant du collectif de soutien et de vigilance au mouvement(Csvm) et la Laddh...etc. En réponse à la question relative à la différence entre le processus constituant et l’Assemblée constituante, le président du RCD a indiqué que « l’important ou la priorité est non pas d’organiser rapidement une présidentielle, mais d’aller vers un nouveau système par le biais d’une nouvelle Constitution comme instrument politique. Cette Loi fondamentale sera élaborée par une Assemblée constituante». «Le processus constituant fonde et jette les bases du nouveau système à travers l’élaboration d’une nouvelle Constitution par une Assemblée constituante», a-t-il expliqué. Pour ce dernier, le processus de construction du pays doit aller de pair avec la destruction du legs laissé par l’ancien système. «L’objectif des partis de l’alternative démocratique est de créer le débat pas de dissoudre leurs différences car en réalité nous n’avons jamais osé débattre sur ce que nous voulons», a-t-il précisé. Le coordinateur de l’instance présidentielle du FFS, Ali Laskri, a indiqué pour sa part que «le combat des Forces de l’alternative démocratique est le même que celui du peuple». «On ne peut pas concevoir une solution à l’impasse politique actuelle sans prendre en compte les revendications du Mouvement populaire à leur tête la rupture réelle avec le système», a estimé Zoubida Assoul, présidente de l’UCP. «Le processus constituant va changer les règles du jeu politique, garantissant l’égalité des chances et la transparence…», a-t-elle dit. Tout en qualifiant l’organisation de la présidentielle d’«une vraie aventure», elle a averti sur «le risque d’hypothéquer l’avenir des futures générations que représente cette option». Pour Youcef Ramadane Taâzibt du PT, «le pacte dérange énormément le pouvoir de fait, qu’il le considère comme une menace d’où l’interdiction de sa convention». Le représentant du parti pour la laïcité et la démocratie(PLD) a abondé dans le même sens : «L’élection présidentielle doit intervenir après la mise en place d’une période de transition car l’organisation d’une élection présidentielle dans les conditions actuelles aboutira au mieux au renouvellement du système, au pire au triomphe des islamistes». Cette assemblée ne sera aucunement désignée, mais élue : «L’Assemblée constituante ne sera souveraine que si elle est élue», a souligné le secrétaire général du PST.