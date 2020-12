Le président de la République s'est mis au travail au lendemain de son retour au pays. Sa première séance de travail, il l'a consacrée à une réunion avec le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha. Celui-ci «lui a présenté un rapport sur la situation interne et les derniers développements dans les pays voisins et au niveau des frontières», rapporte un communiqué de la présidence de la République. Le chef d'état-major qui «s'est félicité à nouveau du retour du président au pays» est donc le premier responsable du pays à s'être réuni avec le président Tebboune. Il faut dire que les deux hommes avaient certainement beaucoup de choses à se dire et le chef de l'Etat se devait de connaître les moindres détails des «soubresauts» que traverse la région du Maghreb, notamment après la normalisation maroco-israélienne qui donne à l'entité sioniste une opportunité d'agir dans la région. La présidence de la République n'a évoqué aucun détail du rapport transmis par le chef d'état-major, mais l'on peut supposer que cette première séance de travail après son retour au pays traduit l'importance qu'accorde le président de la République à la sécurité du pays, mais explique dans le même temps l'urgence d'une situation qui a recommandé la présentation d'un rapport précis. Le président Tebboune qui aura certainement une intense activité diplomatique, notamment avec les pays voisins, devait, a-t-on vraisemblablement estimé, être mis au courant des menaces directes et indirectes qui ciblent l'Algérie. A ce propos, la découverte d'une importante somme d'argent en devise dans une cache terroriste à Jijel, illustre, si besoin, le danger potentiel d'un retour de la violence terroriste et, par-delà, les velléités de déstabilisation de l'Algérie qui ne sont pas une image de l'esprit. On retiendra enfin de ce tête-à-tête entre le président et le chef d'état-major de l'ANP, un message clair à l'attention de ceux qui spéculaient sur un problème au sommet de l'Etat. Il n'en est rien et les deux hommes ont confirmé leur parfaite entente, dans le respect, bien entendu, de la hiérarchie républicaine. Ce qui augure de la poursuite du processus engagé par le président Tebboune depuis son arrivée à la tête du pays.