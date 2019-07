Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du gouvernement et des parents d'élèves, Bensalah a remis des attestations d'honneur, des médailles et des cadeaux symboliques aux lauréats, au nombre de 70, dont Bounab.Labiba de la wilaya de Guelma qui a obtenu la meilleure moyenne au niveau national (18.75) dans la filière sciences expérimentales, suivie de Belaidi Lina d'Alger, avec 18.70 (filière mathématiques) et de Djeddou Rihane de la wilaya de Médéa avec 18.67 dans la filière mathématiques-techniques. A rappeler que le taux de réussite à l'examen du baccalauréat (session 2019) a atteint 54,56%, contre 55,88 % en 2018. La filière des mathématiques était en tête avec un taux de réussite de 78,61%. Un total de 674.831 candidats avaient passé l'examen du Baccalauréat en juin dernier, dont 411.431 scolarisés et 263.400 libres, selon les statistiques du ministère de l'Education nationale. Quelque 4226 candidats détenus avaient également subi les épreuves du baccalauréat répartis sur 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale en tant que centres d'examens.