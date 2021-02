Totalement rétabli, selon son staff médical, le président Abdelmadjid Tebboune, a regagné, hier, en fin d'après-midi, le pays, après un mois d'absence. Les images diffusées par la chaîne de télévision ont montré le président, débarrassé de son attelle, en bonne forme et souriant, au salon d'honneur où il a reçu les officiels, venus l'accueillir à l'aéroport de Boufarik. Debout, Abdelmadjid Tebboune a chaleureusement salué le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, ainsi que le directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj.

La parenthèse de la maladie du chef de l'Etat semble donc être fermée après le succès de l'opération subie le 20 janvier dernier au pied droit. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a subi avec succès aujourd'hui, en Allemagne, une opération chirurgicale au niveau de son pied droit», avait d'ailleurs annoncé la Présidence, en indiquant que le chef de l'Etat retournera en Algérie dans les «prochains jours, dès qu'il aura obtenu l'approbation de l'équipe médicale». Le chef de l'Etat est retourné en Allemagne, le 10 janvier dernier pour un second séjour afin de se faire soigner de «complications» au pied droit à la suite de sa contamination par le Covid-19. «Mon retour en Allemagne était prévu, comme l'avaient programmé les médecins, pour poursuivre le protocole de soins. Je souhaite que la durée de mon voyage médical soit très courte», avait alors expliqué avant son départ Abdelmadjid Tebboune dans une brève déclaration diffusée par la télévision publique. «Il est possible que je subisse une opération chirurgicale simple au pied», avait ajouté le président avant de s'engager à «suivre au quotidien les affaires de l'Etat avec tous les responsables». Dans un communiqué, la présidence de la République avait expliqué que la complication au pied dont a été victime le premier magistrat du pays devait être traitée avant son premier retour au pays le 29 décembre d'Allemagne où il avait séjourné près de deux mois après avoir été testé positif au Covid-19. Ce traitement a été reporté en raison de son «caractère non urgent», et des «engagements du président de la République» avait expliqué la Présidence. En fait, le président Tebboune s'est trouvé dans l'obligation d'interrompre son traitement pour rentrer le 29 décembre avec une attelle posée au pied. Il était revenu pour signer la loi de finances 2021, qui devait inévitablement être validée avant fin 2020, et promulguer la nouvelle Constitution qui a été adoptée par référendum populaire le 1er novembre dernier. En 10 jours, le président a réuni aussi le Conseil des ministres et le Haut Conseil de Sécurité (HCS). Il a tenu une séance de travail avec le chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, et a reçu des représentants des organisations patronales, ainsi que la commission chargée de préparer la nouvelle loi électorale. Le président a aussi limogé le ministre des Transports Lazhar Hani et le P-DG d'Air Algérie, Bakhouche Allache, un jour avant son retour pour les soins. À l'aéroport de Boufarik où il avait adressé son message au peuple pour expliquer les raisons de son second séjour médical, le président Tebboune avait assuré que l'État était «debout par ses institutions» saluant «la mobilisation» de l'ensemble des responsables, et précisément l'Armée nationale populaire. Il avait ensuite remercié les institutions élues avant de critiquer publiquement le rendement du gouvernement en relevant qu'il y avait «des aspects positifs et négatifs». Une critique qui ne sera pas sans conséquences. De retour depuis hier au pays, le président va sûrement trancher de nombreuses questions. Il ne s'agira plus pour le chef de l'Etat de faire dans les rappels à l'ordre, mais de couper dans le vif dès que le bilan du gouvernement lui sera présenté par son Premier ministre. Car, le président sait pertinemment que la situation du pays est critique et que les crises sanitaire et économique ont lourdement affecté le quotidien des citoyens. Le chômage qui augmente et le pouvoir d'achat qui s'effiloche de jour en jour font accroître la grogne populaire et seules, des initiatives rapides et palpables que prendraient le président, pourraient désamorcer ce risque d'une explosion sociale. Abdelmadjid Tebboune n'aura donc pas le temps de souffler et devra en urgence, remédier à la situation. Il devra également s'occuper des dossiers prioritaires qui l'attendent dont l'élaboration de la nouvelle loi électorale en vue des prochains scrutins locaux et législatif anticipés, en principe d'ici la fin de

l'année.