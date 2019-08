La rentrée parlementaire est programmée pour mardi prochain. La séance inaugurale de la session 2019-2020 tombe pile avec la marche des étudiants, ce qui n’est pas pour arranger les affaires des parlementaires, dont une écrasante majorité émarge au niveau des deux formations politiques, rejetées par la rue, l’opposition et l’Instance nationale de dialogue et de médiation.

Les sénateurs et les députés du FLN et du RND auront bien du mal à convaincre l’opinion nationale de leur «bonne foi», le jour où ils se retrouveront presque seuls dans les deux hémicycles. Faut-il noter qu’à l’exception des élus des deux autres partis politiques, le MPA et TAJ, dont on imagine un taux d’absentéisme record, ce sont les députés de la majorité parlementaire qui devront aller au charbon et animer une rentrée politique «officielle», tout ce qu’il y a de plus factice, compte tenu de la situation qui prévaut sur la scène nationale.

La partie ne sera pas facile pour les deux piliers de l’ancien système, mais elle le sera d’autant moins, pour un gouvernement, né dans le «tumulte» de la contestation populaire et qui n’est pas parvenu à se faire adopter des Algériens, après plus de 5 mois d’exercice. La hantise de tout ce beau monde est de nature «physique». Comment feront-ils donc pour faire la traditionnelle «enjambée» entre les sièges de l’APN et du Sénat. Un exercice de «forme» pour les précédents gouvernements qui faisaient la traversée dans l’indifférence des Algérois.

La situation a changé du tout au tout et il devient problématique pour le pouvoir exécutif, comme pour le pouvoir législatif, de faire une quelconque démonstration de «popularité», même fausse et usurpée.

Les quelques centaines de mètres représentent un véritable défi pour les concernés, mais également pour les forces de l’ordre, dont la mission sera de sécuriser les quelques minutes qu’est censée durer «l’opération».

De fait, cette rentrée politique qui n’est, soit dit en passant, en rien un test pour les deux pouvoirs, est porteuse de risque pour le gouvernement et «les symboles de l’ancien système», pour la simple raison qu’elle coïncide avec un épisode éminemment déterminant du Mouvement populaire.

Le mardi 3 septembre, passe pour être la première salve de la rentrée, à travers la marche des étudiants qui, dit-on, promet d’être mémorable. On voit mal les manifestants «oublier» ladite coïncidence.

Face à une démonstration de force populaire, les «représentants du peuple» ne trouveront pas leurs mots.

Cet aspect «stressant» pour les résidus du système finissant, vient alourdir un climat politique, chargé d’incertitudes.