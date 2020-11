Dans n'importe quelle démocratie au monde, une forte abstention à une consultation populaire est lue comme l'expression d'une crise de communication ou de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. S'il y a un enseignement à tirer de pareil état de fait, c'est que les autorités politiques ignorent précisément la posture réelle de la société sur l'objet soumis à référendum. Et au-delà de l'autorité, c'est toute la classe politique dans son ensemble qui reçoit à la figure la non-réponse d'une majorité de la population qui s'est détournée d'un événement politique censé la concerner au premier chef. Dans le cas de figure du référendum sur la révision constitutionnelle, la question est, en effet, entière, même si juridiquement il n'y a aucune raison objective qui amènerait à l'annulation du scrutin.

Mais même si le processus ne souffre pas d'ambigüité au plan de sa légalité, sur le front politique par contre, il y a lieu de retenir le peu de résultat obtenu par les animateurs de la campagne référendaire. Il faut savoir, cependant, que cette faiblesse n'est pas une découverte. Toutes les formations politiques qui ont accompagné la promotion de la révision constitutionnelle ont agi comme elles avaient l'habitude de le faire lors des dizaines de consultations électorales qui ont précédé celle du 1er novembre dernier. Sauf que pour cette fois, il n'y avait pas l'administration qui, d'habitude, mettait leurs insuffisances sous le tapis, en gonflant les taux de participation et du «oui».

Cet important enseignement sur l'inefficacité d'une pratique politique au quotidien est positif, en ce sens que, désormais, les partis devront ne plus compter sur l'administration pour masquer leur incapacité dans la mobilisation citoyenne à proprement parler. Il est vrai que tout le monde, à commencer par les leaders partisans, connaissait parfaitement les limites de telles pratiques, mais il n'y a rien mieux que «le choc» des chiffres pour «réveiller» une scène politique qui ne se voyait pas faire un nouvel effort pour mériter la nouvelle République.

Cela pour les formations qui ont joué la carte de la participation à la campagne référendaire. Elles connaissent désormais leurs failles et savent la difficulté du chemin et l'intelligence politique qu'il faille déployer dans le futur pour pouvoir exercer le pouvoir, sans le soutien «actif» de l'administration. Face aux Algériens, elles devront convaincre. Pour les partis qui ont choisi la confortable posture du boycott, un concept qui habille politiquement l'abstention, ils donnent l'impression d'être dans la grande facilité d'analyse. Ils se servent d'une attitude qui relève de l'absence de sens citoyen, la récupèrent à leur compte et en font une «arme» politique majeure qui, croient-ils, les autorise à réclamer le départ du gouvernement, du président de la République et de toutes les Institutions du pays. La raison? les Algériens ne se sont pas rendus massivement aux urnes. C'est proprement insensé de réclamer la déstructuration d'un Etat sur la base, au mieux, d'une immaturité politique et au pire, d'une attitude absentéiste propre à toutes les sociétés en crise. Et pour cause, l'abstention ne peut en aucun cas exprimer un quelconque discours politique, dans n'importe quel pays au monde. Aussi, construire une alternative sur un non-discours relève de l'immaturité politique caractérisée. C'est dire que la lecture que font les partis du Pacte pour l'alternative démocratique, après la confortable position du «boycott-abstention», renseigne sur la très courte vue d'un groupe de partis dits républicains, qui ne parviennent pas à se projeter au-delà de la conjoncture actuelle, elle-même dépassée par la volonté de redonner tout son crédit au processus électoral.

En fonctionnant selon la logique éculée du «système qui doit d'abord disparaître pour le remplacer par un autre», les républicains perdent un temps précieux qu'ils devraient plutôt capitaliser pour construire une alternative réaliste basée sur une présence permanente sur la scène politique à travers leur participation à toutes les élections, comme le font d'ailleurs, leurs adversaires politiques que sont les islamistes.