L'Expression: Quelle lecture faites-vous de l'annonce de la tenue du référendum pour la révision de la Constitution au 1er novembre prochain?

Rachid Lerari: Le choix de cette date historique et chère aux Algériens, a une portée et une symbolique qui visent à redonner de la considération aux principes et valeurs premiers de la révolution de Novembre. Ce qui rejoint étroitement la vision du président de la République pour l'édification de la nouvelle République sur des bases constitutionnelles à travers justement la révision de la Loi fondamentale du pays, comme cela a été annoncé plusieurs fois lors de ses interventions. Il est vrai que la crise sanitaire a eu des effets néfastes sur les chantiers lancés, mais cela n'a pas empêché de poursuivre la concrétisation des 54 engagements du président de la République. Par ailleurs, sur le plan juridique, la date du 1er novembre est adéquate, dans le sens où les articles de loi stipulent que la révision de la Constitution doit être présentée au référendum, 50 jours après son adoption par le Parlement. Dans ce cas de figure, le Parlement doit tenir sa session ordinaire au plus tard le 2 septembre prochain, conformément à la loi organique 153 qui précise que le Parlement doit tenir cette session le 2 des premiers jours ouvrables du mois de septembre. D'autre part, cette décision s'imbrique parfaitement dans les délais fixés par la loi électorale, article 149, qui stipule que le corps électoral est convoqué 45 jours avant la tenue du référendum, soit le 15 septembre. Ce qui indique que cette décision est minutieusement étudiée, et en total respect avec les textes de lois

Que pensez-vous du travail effectué par le Comité des experts chargé de la préparation et sur sa finalisation?

Je pense que le Comité a achevé l'étude des 2500 propositions qu'il a reçues, et le document qu'il va publier et qui sera un projet définitif de loi et adressé au Parlement pour adoption, car il faut préciser que les consultations avec les différentes parties, sont terminées, et le comité a pris acte de toutes les préoccupations, en les synthétisant dans un document qui va permettre à tous les participants de voir leurs propositions transmises au peuple, noir sur blanc. Autrement dit, le Comité a travaillé dans la transparence et dans le respect de toutes les règles.

Quelles sont à votre avis les propositions principales qui vont figurer dans ce document, pour en faire un référendum consensuel?

On peut dire, que les propositions retenues par le Comité, sont celles qui ont été majoritaires et communes à la plupart des interventions des différentes parties. Car nous parlons d'une Constitution consensuelle, qui reflète un consensus au sein de la société. Dans ce sens, les points qui faisaient l'objet de haute importance, sont connus, tels que le poste de vice-président de la République, qui présentait une divergence d'opinions, notamment l'importance du fait qu'il soit élu et non nommé, notamment lorsque ses prérogatives lui donnent le droit de continuer le mandat du président, notamment en cas de décès ou de handicap qui l'empêcherait de poursuivre l'exercice de ses fonctions. Au même titre que le président du Haut Conseil de la justice, ou le président de la Cour constitutionnelle, qui doivent être également élus. Ce qui, cependant est certain, c'est que le comité est tenu de respecter et de transmettre, les propositions qui ont revêtu un aspect unanime et favorable pour un consensus.

Quelles sont vos prévisions sur la date de la tenue des élections législatives?

à partir du moment où la date du référendum est fixée pour le 1er novembre, on ne peut pas parler d'organisation des élections législatives avant la fin de l'année. Car le président doit respecter des délais après la dissolution du Parlement et la convocation du corps électoral, de ce fait, les élections seront certainement organisées en début de l'année 2021. Si ce n'était pas les effets de la crise sanitaire, nous aurions été en mesure d'aborder la prochaine année avec de nouvelles institutions, mais il est vrai que ce n'est pas un retard énorme, dans la mesure où le processus de révision de la Constitution s'est poursuivi malgré la conjoncture difficile et il est en phase finale. Ce qui pour nous veut dire que le processus est presque dans les délais de sa réalisation. Ce qui s'accorde parfaitement avec la vision du président de la République, pour qui les grandes réformes prendront réellement forme avec la nouvelle Constitution, avec de nouvelles institutions, et surtout un nouveau Parlement qui abritera de nouveaux textes de lois, dans tous les domaines, notamment celui des élections. Ce qui actera en profondeur la naissance de l'Algérie nouvelle.

Un dernier mot: pouvons-nous dire, que l'Algérie est passée en l'espace d'une année et demie, de l'errance politique et constitutionnelle, à une légitimité, qui est en phase de se matérialiser à travers la révision de la Constitution?

On peut dire que nous avons réussi à mettre les bases d'une nouvelle République, et ce malgré la crise sanitaire. Ce qui nous amène à dire que l'année 2021 sera celle de la concrétisation des objectifs fixés par le président de la République pour l'émergence d'une République démocratique, bâtie sur de nouvelles institutions qui reflètent et qui prennent en charge les préoccupations du peuple.