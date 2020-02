La direction du Centre hospitalo-universitaire de Béjaïa rassure toute la population de cette ville quant à l'inexistence de cas de coronavirus, précisant que «les résultats des prélèvements concernant deux cas suspects de contamination, acheminés à l'Institut Pasteur d'Algérie pour analyse, se sont avérés négatifs.

«La direction générale du CHU de Béjaïa tient à démentir et à rassurer toute la population de Béjaïa que les résultats des prélèvements concernant deux cas suspects de contamination du coronavirus acheminés à l'Institut Pasteur d'Algérie pour analyse, se sont révélés négatifs», indique un communiqué de la cellule de communication du CHU de ladite ville, qui rappelle, par ailleurs, qu' «en cas de suspicion ou pour plus d'informations sur les conduites à tenir, un numéro vert est mis à votre disposition au niveau de l'unité du Samu». «Le numéro vert est le 034 11 13 36», conclut le communiqué.

Voilà qui met fin à la panique qui s'est emparée des habitants de la région, après l'annonce de deux cas de coronavirus, colportée essentiellement via les réseaux sociaux. L'information relative à la confirmation d'un premier cas en Algérie a mis en alerte aussi bien les structures sanitaires que les citoyens. Ces derniers, au moindre malaise, s'empressent de s'adresser aux praticiens pour se faire examiner. Sachant que les symptômes de ce virus sont semblables à ceux de la grippe saisonnière, de nombreuses personnes atteintes sont directement gagnées par une inquiétude tout à fait légitime en pareils cas, sachant par ailleurs que ce virus est mortel; selon un cadre du CHU, «les plus sceptiques de nos concitoyens sont accueillis aux urgences où des précautions et conseils pour éviter ce virus à suivre leurs sont prodigués». Lorsqu'un cas dépasse les symptômes habituels, des prélèvements sont alors effectués et acheminés à l'Institut Pasteur à Alger pour analyse», explique-t-on encore rappelant au passage «les deux cas précédents, qui se sont avérés négatifs».

à Béjaïa, c'est loin d'être la panique. Les citoyens se sont montrés hier sereins et refusent de croire à un quelconque cas mais l'on s'interroge toutefois sur la meilleure manière d'éviter la contamination. Certains préfèrent se fier à leur flair en s'approchant d'une personne malade. Tout comme dans le cas d'une grippe saisonnière, il faut éviter tout contact physique et essayer de rester le moins de temps possible avec l'individu concerné. On n'en est pas encore au stade de tenter de s'isoler ou de porter des masques et des gants. Les structures aéroportuaires avaient déjà pris des précautions au niveau des frontière, confirme un émigré de retour de France précisant que « des mesures de contrôle ont été mises en oeuvre sur fond d'une procédure de prévention applicable à tous les voyageurs en provenance de l'étrangers». «Nous accentuons les contrôles sur les symptômes de fièvre, toux, difficultés respiratoires pour chaque individu et ce n'est qu'après, que nous les orientons pour des examens approfondis», indique un médecin membre de l'équipe médicale établie à l'aéroport Soummam Abane Ramdane de Béjaïa.