Les exportations hors hydrocarbures ont le vent en poupe à en croire les chiffres transmis par la direction des études et de la prospective des douanes (Depd).

Ainsi, les exportations algériennes de ciment ont poursuivi leur tendance haussière entamée ces derniers mois, pour passer de 17,47 millions de dollars en 2018 à plus de 59 millions de dollars à fin novembre 2019, enregistrant une hausse de plus de 239% par rapport à la même période de 2018, a-t-on également appris auprès de la direction des études et de la prospective des douanes (Depd).Les exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvérisé (clinker), ont connu une nette amélioration, indique l’APS qui rapporte de son côté les chiffres précités. à cette cadence, les prévisions des exportations de ciment, avancées en novembre dernier par le ministère du commerce, seront dépassées. Pour rappel, l’ancien ministre du Commerce, Saïd Djellab, avait déclaré, en novembre dernier à Biskra, et en marge d’une cérémonie d’exportation d’une cargaison de ciment du groupe industriel Cilas vers la Côte d’Ivoire, que les recettes d’exportation du ciment algérien devraient atteindre les 60 millions de dollars fin 2019.

L’Algérie, dont les capacités de production de ciment atteignent 40 millions de tonnes/an, est en mesure d’exporter jusqu’à 20 millions de tonnes, alors que les besoins du marché local en ciment avoisinent 22 millions de tonnes/an.