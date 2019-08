Gérant sa communication avec beaucoup de prudence, le président de Talaïe El Hourriyète, Ali Benflis, qui s’en est tenu à une discrétion «très étudiée», ces derniers jours, a exprimé, hier, sur sa page facebook, le vœu de voir les acteurs partisans et ceux de la société civile, dépasser les égoïsmes idéologiques et politiciens pour s’élever à la hauteur des défis que doit relever l’ensemble de la communauté nationale. «La scène politique connaît une grande richesse en initiatives de la part des acteurs politiques, à travers une pluralité des propositions pour entamer un traitement consensuel de la crise», écrit Ali Benflis sur sa page facebook. Le propos est rassembleur et l’intention tient dans une approche qui place l’ancien chef du gouvernement en tant qu’acteur de la scène nationale qui réussit à transcender les discours des uns et des autres, pour se concentrer sur l’essentiel, à savoir l’intérêt supérieur de la nation au-delà des clivages idéologiques et politiciens. Ali Benflis qui n’a eu aucun «mot déplacé» à l’égard du Panel, place l’initiative de son ancien directeur de campagne, lors de la présidentielle de 2004, au même niveau que les innombrables autres propositions de dialogue qui font la « richesse » de la scène nationale. Il se trouve cependant, que la plus aboutie et qui marque des points, au niveau organisationnel, tout au moins, n’est autre que l’Instance nationale de dialogue et de médiation qui a déjà mis en place les premiers jalons du dialogue, à l’appui de quelques personnalités, dont on ne peut pas remettre en cause, la probité morale et politique.

Le «clin d’œil» de Benflis ne vaut pas un soutien franc et direct, mais constitue, à n’en pas douter, un apport en expertise politique, assez appréciable pour les membres du Panel eux-mêmes et pour nombre d’observateurs qui ne manquent pas d’y voir une opportunité pour le pouvoir et l’opposition de trouver une issue perenne à la crise institutionnelle. C’est dire que les déclarations parcimonieuses de Ali Benflis constituent une tentative d’aider le Panel dans sa difficile mission, sans que cela ne mette l’ancien chef du gouvernement «face au feu» des détracteurs du dialogue, dans la version «Instance nationale». Cela ne l’empêche pas de pointer du doigt l’impasse politique, comme pour mettre en évidence la stérilité actuelle, non sans souligner qu’il «est impératif aujourd’hui de dépasser les divergences politiques pour trouver une issue à la crise». Comment donc dépasser ces divergences ? Benflis ne le dit pas ouvertement, mais il est entendu que la classe politique gagnerait à s’arrimer à l’initiative la plus proche de la solution. Pour l’heure, le panel est le mieux placé.