Le Syndicat national des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Snapest) a indiqué dans un communiqué que la décision prise par le Conseil des ministres concernant l'année scolaire «converge à 80% avec ses propositions». «Dans la situation de crise sanitaire, très dangereuse et avec une propagation très rapide du virus, dans l'impossibilité de respecter les consignes sanitaires avec l'ouverture des réfectoires et le transport des élèves et les personnels de l'éducation, le Snapest a demandé aux responsables de l'éducation d'annoncer la fin de l'année scolaire et de comptabiliser la moyenne du premier trimestre et du deuxième trimestre comme moyenne de l'année scolaire et comme moyenne de passage pour toutes les classes, y compris pour l'examen de 5ème et du brevet d'enseignement moyen (BEM) ainsi que l'examen du baccalauréat en septembre.

La décision prise converge à 80%», peut-on lire dans le communiqué du Snapest. «Pour l'examen du BEM en septembre,on constate qu' il y a du positif, le fait d'octroyer la chance à tous les élèves de réussir leur passage au lycée quelle que soit la moyenne du collège(...) si on tient compte de la moyenne du passage même réduite à 9/20 des élèves avec 8,75/20 risquant l'exclusion si leur âge dépasse 16 ans et ceci conformément à la législation scolaire, le fait de leur accorder la chance de passer l'examen leur donne aussi la chance de réussir», soutient-il. Toutefois, souligne-t-il « le point noir de la décision est comment meubler le vide pédagogique du 12 mars jusqu' à septembre?» «Ce sera très difficile pour un adolescent de ne pas décrocher! Une commission doit être installée pour réfléchir comment maintenir l'enfant dans le bain pédagogique jusqu' à septembre», ajoute ce syndicat, appelant à « réfléchir sur l'échec scolaire qui engendre la déperdition de plus de 400 000 élèves».

Il propose de saisir cette occasion pour «se pencher sur le problème de la pédagogie d'une manière générale, à savoir les programmes, les stratégies d'enseignement, les moyens didactiques utilisés, la qualification de l' encadrement, l'évaluation et les promotions et l'encadrement des élèves». «Le système éducatif doit être profondément corrigé pour préparer des citoyens à la gestion d'une nation fondant sa richesse et sa stabilité sur la liberté et la promotion de l'être humain», est-il conclu.