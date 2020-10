Une «rencontre-hommage» a été dédiée, hier, à Alger, au regretté professeur Mahfoud Boucebsi, l'un des membres fondateurs de la psychiatrie algérienne.

Cette journée, organisée en partenariat avec l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (Onppe), avec l'appui souligné du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) a vu, en sus des membres de sa famille, la participation de nombre de spécialistes scientifiques adeptes de la pensée de feu professeur Boucebci. La rencontre a enregistré également la présence de plusieurs experts concernés par cette problématique «enfance et adolescence». Pour contribuer à la défense de cette frange vulnérable de la population, l'Algérie a mis le paquet pour édifier pas moins de 51 établissements à travers le pays, répartis en 32 centres spécialisés de rééducation (CSR) fonctionnant en internat. 11 centres spécialisés de protection (CSP), huit centre polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (Cpsj) ainsi que 48 services en milieu ouvert et 15 annexes (SMO).

L'Onppe, pour sa part, est chargé du suivi de la situation de l'enfance en Algérie. Une convention entre le Cnes, sous l'égide duquel s'est tenue cette rencontre et cet organe, a été signée en août 2020 dans le but d'élaborer un plan d'action commun en matière de promotion de l'enfance.

Les axes principaux du débat instauré lors de cette rencontre d'une journée, ont concerné des thèmes médico-sociaux pointus qui ont gravité, le matin, autour de plusieurs hommages thématiques appuyés au défunt professeur, dont les apports bénéfiques ont été développés par les intervenants, tous issus du monde médical. La séance thématique de l'après-midi a été consacrée à la «problématique de l'enfance et de l'adolescence», lors de laquelle l'accent a été mis sur l'empreinte de l'Onppe dans la prise en charge des enfants en situation de danger. Il est utile de saisir cette occasion pour émettre quelques éléments de compréhension relatifs à cette frange fragile des populations, de par le monde. La Convention internationale décrit l'enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Selon l'Unicef, l'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Trois phases la distinguent: la prime adolescence (10 à 13 ans), la moyenne adolescence (14 à 16 ans) et la grande adolescence (17 à 19 ans). Le défunt et regretté professeur Mahfoud Boucebci, a été deux fois lauréat du Prix maghrébin de médecine en 1982 et 1988. Formateur de renom de plusieurs générations de psychiatres, il est membre-fondateur des Rencontres franco-maghrébines de psychiatrie dont il a présidé une rencontre, en 1983 à Alger. Cette journée, organisée par le Conseil national économique et social (Cnes), s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres autour de thématiques identifiées par le Cnes, en guise d'hommage à des hommes et femmes algériennes qui ont marqué de leur sceau la scène nationale dans divers domaines de la pensée et de la science.