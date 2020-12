642 foyers ont été raccordés, mercredi dernier au réseau de gaz, dans les villages de Taourirt et Felden, qui relèvent de la commune de Chellata. Dans peu de temps, d'autres localités de la même région le seront également.

«Tous les projets de raccordement au gaz, inscrits auparavant au profit de la commune de Chellata, mais gelés suite à la crise financière, ont été dégelés, le responsable de la Sadeg a indiqué que les entreprises seront désignées, après la parution des avis d'appels d'offres», a expliqué un communiqué de la wilaya de Béjaïa.

Dans la région Est de celle-ci, le raccordement au réseau de gaz de ville a concerné 438 foyers de la commune de Boukhelifa. Une région touchée aussi par le froid hivernal. Un peu plus de 1000 foyers ont, rien que pour la journée de mercredi, bénéficié de ce combustible tant chéri. C'est tout à fait logique qu'on affiche sa joie et son bonheur d'en bénéficier.

Durant les premiers jours de ce mois, 640 foyers ont été raccordés au réseau du gaz de ville au village Aïth Melloul dans la commune de Tichy et 630 autres foyers du village colonel Amirouche, dans la commune d'Akbou. 280 foyers du village Iwandagène, dans la commune de Barbacha et 300 foyers à Béni Djellil sont également touchés par les opérations de raccordement. Selon le directeur de la Société de distribution de l'électricité et du gaz -la Sadeg de Béjaïa, d'autres localités seront raccordées durant le mois en cours. Le taux de raccordement de ces deux dernières communes atteindra alors les 100%. En novembre dernier, plus de 2 500 nouveaux foyers ont été raccordés à cette source d'énergie, à Fenaïa Illmaten. Ils s'ajoutent aux foyers des 14 000 habitants relevant des 20 villages de la même commune. Un mois de décembre du gaz de ville en somme, qui a vu des opérations de mise en service se multiplier dénotant la concrétisation d'un programme conséquent retenu pour la wilaya de Béjaïa, qui rattrape peu à peu, le retard accusé en la matière.

Un programme, faut-il le souligner, retenu en 2014, suite à une série de manifestations initiées par les habitants des communes perchées sur les hauteurs de la vallée de la Soummam, où la neige et le froid sévissent durant les longs mois d'hiver. Adekar Akfadou, Chemini, Tibane, Tifra, Amizour et bien d'autres agglomérations soufflent et accueillent l'hiver avec moins de tension. D'autres régions suivront car, affirme-t-on, le programme en cours de réalisation n'est pas encore achevé.

Il reste à satisfaire la commande en matière de compteurs de gaz. La SDE peine à satisfaire la demande et à suivre de près les opérations de raccordement. L'autre problème qui se pose au niveau de plusieurs localités. En effet, après l'opération de raccordement d'une localité, les responsables des foyers sont tenus d'abord de s'acquitter des frais d'installation de compteurs, mais également d'une installation interne et c'est là que la situation se complique quelque peu, avec un ralentissement dû au manque de compteurs et d'entreprises d'installation. C'est en tous les cas ce que n'ont pas manqué de signaler les citoyens dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux.

Si le taux de pénétration du gaz de ville à Béjaïa dépasse désormais les 50%, dans la réalité beaucoup continuent à fonctionner avec des bonbonnes de gaz. Une réalité provisoire, dit-on qui ne saurait tarder à être réglée. À la livraison des projets inscrits pour le compte des communes de la vallée de la Soummam, le taux de pénétration atteindra les 80%, à Béjaïa.