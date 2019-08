Le Panel de dialogue national a enfin son comité des sages. Il a été installé ce matin par le président de cette Instance de médiation et dialogue, Karim Younès. Ce comité, composé de personnalités et d'experts, compte 41 membres. On cite parmi eux le président du Syndicat national des magistrats, Issad Mabrouk, le président du Conseil de l’ordre des médecins, Mohamed Bekkat-Berkani et bien d’autres encore.