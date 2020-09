Ils se réuniront ce matin sous la présidence du ministre de la Santé pour l'évaluation de la courbe des contaminations au Covid-19; comme, à l'accoutumée- ils se réunissent trois fois par semaine, les dimanches mardis et jeudis depuis leur installation, pour l'examen de plusieurs questions, dont principalement les dernières évolutions du Covid-19 en Algérie.

La «baisse constante» des cas de contamination au nouveau coronavirus est considéré par les membres dudit Comité scientifique comme un acquis qu'il faut préserver, à travers les mesures à prendre pour continuer à protéger la vie des citoyens, sera à l'ordre du jour. C'est ce que nous avons appris, hier, du docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre dudit Comité. Dans ce sillage, il y a lieu de noter que les chiffres de contamination au Covid-19, après avoir dépassé la barre des 650 cas par jour, sont repartis à la baisse, et ce, depuis le

29 juillet dernier, journée durant laquelle l'Algérie avait recensé 614 cas. Cette lueur d'espoir, entrevue depuis près de 2 mois, quelques jours en Algérie s'est confirmée, hier, suite à la énième baisse des cas de contamination au Covid-19.

Contacté, hier matin, par L'Expression, le docteur Bekkat, président du Conseil de l'ordre des médecins et membre influent du Comité de suivi de l'évolution de l'épidémie du coronavirus, a estimé que les chiffres précités sont encourageants. Cependant, il souligne qu'«il est encore tôt pour crier victoire contre le virus, qui a chamboulé les calculs du monde entier». De ce fait, l'intervenant a jugé utile de marteler que «la population doit continuer à prendre ses précautions et à coexister avec le virus, à défaut de vaccin».

Revenant sur la réunion prévue dans la matinée d'aujourd'hui, celle-ci ne s'annonce pas comme les autres. «Les membres du Comité scientifique évoqueront les derniers développements de la recherche du vaccin anti-Covid-19 dans différents pays leaders dans le domaine de la médecine», a poursuivi notre source.

Le docteur Bekkat Berkani a laissé entendre dans ce sens qu'«il est possible que le vaccin (contre le Covid-19) soit disponible au premier trimestre de l'année prochaine».

Puisqu'on parle de vaccination, il est à noter que la rencontre d'aujourd'hui, intervient à la veille du lancement habituel de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, qui intervient annuellement en octobre.

Celle-ci sera également à l'ordre du jour, comme affirmé par notre source, qui recommande de vacciner les citoyens pour au moins «éviter que le système de santé ne soit surchargé».

Lors de cette réunion, d'autres questions seront évoquées, comme «les conditions de travail des personnels de santé à travers les établissements de santé du pays et la disponibilité des moyens pour une meilleure prise en charge des malades du coronavirus», a détaillé le docteur Bekkat Berkani.