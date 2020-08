Face à la fermeture de certains marchés couverts de la capitale et d'autres grandes villes, par mesure de prévention due à la pandémie de Covid-19, nombre d'opérateurs du secteur maraîcher n'ont pas perdu le Nord pour se déployer vers la location, l'achat pour certains, de locaux pour s'adonner au commerce des fruits et légumes dans certains quartiers.

Il faut dire que parallèlement, le nombre de véhicules utilitaires, camionnettes et autres, a été multiplié pour offrir au citoyen, à chaque coin de rue ou à l'orée des nombreuses cités de la ville, un point de ravitaillement qu'il ne dédaigne point, bien au contraire. C'est un véritable commerce de proximité palpable qui fait flores dans les quartiers périphériques des villes. Le chaland n'est pas souvent dans l'obligation de se déplacer très loin de son quartier, pour s'approvisionner.

Des prix très abordables, la fraîcheur en sus des fruits et légumes proposés, une propreté relative autour des lieux...enfin de quoi charmer plus d'une ménagère ou un père de famille dont le budget est pratiquement «lacéré» par les dysfonctionnements du circuit financier quant au versement des salaires ou surtout le versement les pensions de retraites dont la mécanique continue à grincer dans certaines localités du pays.

Déjà, avant même la fermeture des lieux de vente des produits maraîchers, les locataires de ces locaux municipaux se plaignaient devant cette apparition de vendeurs «hors-circuit» officiel. Ils arguaient le non-paiement, par ceux-là, de certaines obligations (loyer, taxes diverses...) auxquelles ils sont assujettis alors que les vendeurs occasionnels n'y sont pas astreints. La concurrence se faisait «dure» dans certains quartiers populaires, où «un sou est un sou».

On a même vu des marchés couverts très peu fréquentés, pour ne pas dire «vides», au grand dam des commerçants qui y activent.

Il existe, bien sûr, des marchés qui continuent à être «florissants», à l'image de ceux qui ont pignon sur rue, dans les grandes artères des métropoles du pays ceux d'Alger, au quartier du «Moulin» (Réda Houhou) qui, hélas, est plus connu sous le nom du sinistre maréchal Bertrand Clauzel, tout comme le marché Ferhat Boussad (ex-Meissonier), un autre sanguinaire des forces d'occupation, comme on continue tristement également de le nommer, ou encore celui de Ali Mellah (1er Mai), sans oublier celui du mythique marché des «Trois Horloges» de Bab El Oued promu, selon le ouï-dire, à une nouvelle «reconstruction». La fréquentation de ces lieux, en semaine surtout, est devenue «problématique» de par les raisons citées plus haut. À tout cela, il ne serait pas faux d'ajouter que les ménages sont de plus en plus motorisés, pour se permettre de se déplacer un peu plus loin vers les grands centres commerciaux, comme «Ardis» ou celui de Bab Ezzouar, pour ne citer que ceux-ci.