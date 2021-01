C'est une véritable anarchie qui prévaut depuis quelques semaines à Annaba, en raison du retour inattendu du commerce informel. Transformées en petits bazars, les rues et ruelles du centre-ville, sont prises d'assaut par les vendeurs de l'informel. Des produits contrefaits jusqu'à ceux impropres à la consommation, en passant par les produits en plastique et vestimentaires, les bâches étalées à même le sol, témoignent de l'aménagement dont profitent ces commerçants. Exerçant dans l'impunité la plus totale, reflétant la tranquillité absolue de ces pseudos commerçants. Situation retenue à l'actif de l'absence de réaction, tant des pouvoirs locaux que des services de sécurité de la wilaya d'Annaba. Cette dernière, dont la reprise des droits des usagers des espaces publics, les trottoirs en l'occurrence, a finalement été de courte durée. Et pourtant, la wilaya d'Annaba était la pionnière en matière de lutte contre le commerce informel et son éradication. Or, avec ce retour en force de cette activité, moult interrogations s'imposent, quant à la raison de cette reprise. Une reprise qui met mal à l'aise les habitants de cette wilaya, dont la déception est perceptible, aussi bien dans les propos que dans les regards. De la rue Gambetta jusqu'à la rue El Ami Abdelkader en passant par toutes les artères du centre-ville, la rue Bouscarin, la rue Maillot entre autres, le constat est effroyable. Du côté du marché emblématique

d'El Hattab y a pas photo. L'impression s'assimile à un décor colombien, avec la cohabitation de l'anarchie et la criminalité. Les scènes de suicides collectifs viennent «conforter» la détresse d'une population égarée entre l'indifférence des uns et le laxisme des autres. Entre ceux-là, le sacro-saint de Annaba, se perd dans la peur et se fond dans la désolation. Cet informel a installé des moeurs nouvelles à Annaba. Si l'on se réfère à la situation catastrophique et incontrôlable qui prévaut à Annaba, l'urgence d'une action s'impose. Aux termes des propos de certains citoyens, la situation est plus que grave. «Annaba n'est plus que l'ombre d'elle-même, victime de ses responsables et de ceux qui ont la charge de l'entretenir et de veiller sur elle. En conclusion, Annaba la Coquette s'enlaidit chaque jour un peu plus. Ce constat amer est partagé par tous les Annabis qui déplorent ce qui advient de la cité de la Belle dormante au pied de l'Edough. Pour beaucoup de citoyens, ce retour du commerce informel occasionné par les «débarqués» de toutes les wilayas de l'Est du pays, n'est pas un fait fortuit. Il est engendré par l'absence totale des pouvoirs publics. En fin de journée, il suffit de faire un tour dans les quartiers, pour constater l'ampleur des cartons et sachets qui jonchent les rues donnant du fil à retordre aux agents de la voirie.