Le patron de la BRI (Brigade de recherches et d’investigation) du service de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya de Annaba, L.N. a été pris en flagrant délit de corruption. L’information a été confirmée par une source contactée par nos soins, avec une affirmation du parquet de Annaba. L’objet de la corruption, selon les précisions apportées par les mêmes sources : un montant de 50 000 DA, un costume, une boîte de confiserie (chamia) et deux flacons de parfum. La mise à nu de ce scandale est survenue, fait suite à un dépôt de plainte introduit, quelques jours auparavant, près, le procureur général de la cour de Annaba par le commerçant d’une parfumerie huppée sis le Cours de la révolution, située exactement face à la crémerie El Ferdaous, ont précisé nos sources. Le jeune commerçant dans son dépôt de plainte a dénoncé la pression, mais surtout l’extorsion de fonds dont il fait l’objet. Placé dans l’œil du collimateur, par les services de sécurité, le chef de la BRI, sans se douter, s’était rendu à 20h dans la nuit de mercredi à jeudi, à la parfumerie, pour récupérer le butin de la transaction. Cette dernière, dont les dessous et jusqu’à la mise sous presse font l’objet d’un total black-out, a précisé la même source. L’indélicat patron de la BRI a été interpellé, juste à sa sortie du magasin de parfums par des agents en uniforme et en civil, appartenant à la brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Annaba. Le désormais chef de la BRI, selon les explications apportées par notre source, a manifesté une opposition, en tentant de se défaire de l’acte, avant de se laisser embarquer par ses collègues du même corps. Agé de 46 ans, L.N. a été placé en garde à vue à la sûreté de wilaya et devra être déféré demain dimanche devant les instances judiciaires. En sa qualité d’officier de la police judiciaire, de commissaire de police occupant le poste de chef de la BRI de la sûreté de wilaya de Annaba, et selon le parquet général, l’instance judiciaire devant laquelle, le mis en cause dans cette affaire de corruption, comparaîtra, sera désignée par le président de la cour de justice de Annaba. Aux termes de ces procédures juridiques, l’instruction de cette affaire de corruption, impliquant ce responsable estimé par ses pairs, au-dessus de tout soupçon, sera assurée soit par le tribunal d’El Hadjar soit celui de Berrahal. Par ailleurs et selon certaines indiscrétions, le chef de la BRI, n’est pas à sa première affaire. Il aurait à son actif d’autres actes de corruption, liés aux coralliens et leur trafic. Selon ces mêmes indiscrétions filtrées par notre source, la désignation du nouveau chef de sûreté de wilaya de Annaba, a pour but, de nettoyer ce corps de sécurité, des éléments véreux comme ce patron de la BRI. Ce dernier qui, comme filtré par notre source, était dans le collimateur des services du corps auquel, il ne fait partie plus désormais. Par ailleurs, il faut noter que, l’information est tombée comme un couperet sur la sûreté de wilaya de Annaba. Il en est de même, au sein, notamment des collègues du mis en cause qui ne réalisent toujours pas que, celui qui donnait l’exemple de droiture et d’intégrité, a fini par ternir, lui-même, l’image de ce corps vigile de la paix.