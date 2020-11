Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu, le général Mohamed Mediène dit Toufik, ancien patron du DRS, le général Bachir Tartag, ex-coordinateur des services secrets, Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs, vont comparaître pour la troisième fois à la barre. Leur affaire sera rejugée suite à l'acceptation, hier, par la Cour suprême, du pourvoi en cassation introduit par les prévenus.

Un nouveau procès sera donc programmé, dans les semaines à venir, devant le tribunal militaire de Blida. Les trois hommes, condamnés à 15 ans de prison ferme lors du procès en appel qui s'est tenu en février dernier, sont toujours en détention alors que Louisa Hanoune qui avait vu sa peine réduite à 3 ans de prison dont 9 mois fermes, a été libérée. Il faut dire que cette affaire, première du genre dans l'histoire de l'Algérie, a été à l'origine de deux procès des plus retentissants dans les annales judiciaires.

Les incriminés ne sont pas des personnes lambda et les accusations sont extrêmement graves. Arrêtés et placés en détention le 4 mai 2019, Saïd Bouteflika et les deux généraux Toufik et Tartag ont été accusés d'«atteinte à l'autorité de l'Armée» et de «complot contre l'autorité de l'État». Quatre jours après, le 9 mai, ce sera au tour de Louisa Hanoune d'être inculpée et placée en détention pour les mêmes chefs d'accusation. Trois autres personnes ont également été mises en cause dans cette affaire et font l'objet d'un mandat d'arrêt international, étant en fuite à l'étranger. Khaled Nezzar, général-major à la retraite et ancien ministre de la Défense, son fils Lotfi, patron de la société de télécommunication SLC, et Farid Belhamdine, président de la Société algérienne de pharmacie (SAP). Ces derniers ont été jugés par contumace.

Lors des deux procès qui se sont tenus en août 2019 et février 2020, il a été reproché aux quatre principaux accusés, la tenue de réunions secrètes «pour conspirer et entraver les solutions de l'ANP et les propositions de sortie de crise». Des rencontres confirmées, une première fois par l'ex-président de la République, Liamine Zeroual qui a rapporté sa discussion avec le général Mohamed Mediène portant sur une proposition pour gérer une période de transition qu'il a déclinée.

La seconde fois, c'est le général à la retraite Nezzar qui, dans une tribune rendue publique sur un site électronique, avait évoqué l'entrevue qu'il a eue avec Saïd Bouteflika et leurs échanges téléphoniques.

Le tribunal militaire avait prononcé, lors du premier procès, une condamnation de 15 ans de prison ferme à l'encontre des quatre accusés et 20 ans pour les contumaces. En appel, seule Louisa Hanoune a vu sa peine réduite à 3 ans avec 9 mois fermes et a été libérée. Le procès reviendra prochainement après cassation.