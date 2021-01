Depuis la transaction effectuée entre les terroristes au Mali et les négociateurs pour libérer les otages français dont une journaliste, la situation de la lutte antiterroriste en Algérie a pris une autre tournure. Les choses sont à prendre au sérieux, notamment après la découverte de 80 000 duros dans les maquis d'El Ancer wilaya de Jijel. Il s'agit d'un partie de la rançon versée par la France aux terroristes, en échange de la libération de ses ressortissants, mais pas que, puisqu'il a été question de la libération, également, de pas moins de 200 terroristes au Mali dont deux, fort heureusement, qui ont rejoint le territoire national et ont été arrêtés par les forces de l'ANP dont un à Tamanrasset et l'autre à Tlemcen. Les forces de sécurité avaient lancé une recherche sur leurs traces.

Le plus étonnant est le fait que du côté de bêtes sauvages terrées dans les maquis, le contexte a changé. A priori, selon des sources très bien informées de l'aide qui leur a été accordée, notamment sur le plan logistique. Les forces de sécurité tentent actuellement d'établir s'il existe un lien direct entre le groupe terroriste au niveau du maquis de Jijel et celui de Tipasa, deux importantes zones où se déroulent actuellement deux opérations de ratissage, lesquelles ont été déclenchées sur la base de renseignements. Les forces de l'ANP ont d'ailleurs obtenu des aveux précieux par le terroriste arrêté dans les maquis de Jijel, notamment en ce qui concerne la provenance de 80.000 euros, comment et quand?

Les deux opérations, menées simultanément, ont connu un important renfort. Un dispositif impressionnant a été dressé, pour les deux actions militaires, avec la mobilisation d'importants moyens, humains et matériels. Les bilans, jusqu'à a hier, faisaient état de la neutralisation définitive de six terroristes à Tipasa, malheureusement trois militaires y laisseront la vie après un violent accrochage.

L'opération est toujours en cours avait confirmé hier le MDN. Pour revenir aux recherches et fouilles dans les maquis d'El Ancer, l'opération s'est soldée également par l'élimination de trois terroristes, cependant, un militaire succombera à ses blessures après un accrochage.

À noter qu'un terroriste a été arrêté. Il s'agit de Rezkane Ahcène, alias Abou Dahdah qui avait rallié les groupes terroristes en 1994. L'armée avait ainsi déjoué un plan de redéploiement des groupes terroristes dans cette région en exploitant les renseignements donnés par le criminel. Ces évènements interviennent également quelque temps après, soit fin novembre, Al Qaïda au Maghreb islamique, qui serait derrière ces mouvements, avait nommé à sa tête un de ses

cadres, l'Algérien Abou Oubaïda Youssef al Annabi, pour succéder à son compatriote Abdelmalek Droukdel, selon l'agence américaine Site, spécialisée dans la surveillance des groupes terroristes. Soit une nomination qui a suivi la transaction entre les terroristes et les négociateurs qui ont obtenu la libération des otages français. Les pièces du puzzle commencent à offrir une image plus claire sur ce qui se passe réellement et les tentatives de l'ennemi de vouloir relancer la locomotive du terrorisme en Algérie. L'Algérie a toujours condamné et dénoncé le versement des rançons aux terroristes et a même obtenu sa criminalisation par une résolution de l'ONU.

L'Algérie a toujours refusé, également, toute forme de chantage des groupes armés, contrairement à certains pays, non pas par ignorance que s'incliner devant les criminels est une forme d'impuissance, mais par évidence, afin de nourrir ces groupes qui activent par procuration, notamment quand il s'agit de l'Algérie.