L'Expression: Bonjour, quel regard portez-vous sur la situation sanitaire actuelle du pays?

Docteur Imene Cheklal: Je pense qu'actuellement l'épidémie est maîtrisée avec une stabilité de la courbe des contaminations et une nette diminution du nombre des décès. Mais cela reste quand même très fragile. On compte encore près d'une centaine de cas par jour et une moyenne de sept décès. Nos concitoyens doivent comprendre que si les choses se sont stabilisées, l'épidémie n'a pas disparu. Le virus circule toujours. Une seconde vague n'est pas à écarter. On doit alors faire encore plus attention en respectant les règles d'hygiène et de distanciation sociale. Comme l'a bien précisé le gouvernement dans sa feuille de route, «les mesures de sortie du confinement ne doivent en aucune manière signifier un retour à la vie normale, mais bien au contraire inciter à la prudence et à la vigilance car la menace de l'épidémie demeure omniprésente».

Justement, que pensez-vous que nous puissions faire pour que la stratégie de déconfinement graduel puisse réussir?

Le gouvernement et le Comité scientifique qui assurent le suivi de l'épidémie de coronavirus ont bien étudié la question. Pour preuve, ils ont décidé d'un déconfinement graduel qui se fera en plusieurs étapes. Ils ont élaboré une feuille de route avec des directives claires et bien détaillées. Surtout, ils n'écartent pas un retour vers un confinement plus sévère s'ils constatent un scénario comme celui que vit actuellement la wilaya de Saïda avec un retour de l'épidémie après le relâchement des habitants. Ceux qui ont préparé ce plan se sont inspirés des expériences de l'étranger afin d'éviter les erreurs commises par les pays qui se sont déconfinés avant nous. Toutefois, il faut comprendre que la réussite de cette stratégie est entre les mains des citoyens qui doivent rester très prudents et faire preuve de civisme en cette période très délicate. Le «stay at home» est toujours de vigueur, on ne doit sortir que pour aller travailler, faire ses courses ou pour un cas d'extrême nécessité.

En parlant de travail, que préconisez-vous, pour réussir cette étape fatidique?

Pour les activités qui ont déjà repris, le gouvernement a mis en place une feuille de route très claire avec les procédures à suivre, à l'instar du port du masque obligatoire, la régulation du trafic des clients et bien évidemment le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Les commerçants et les chefs d'entreprise qui ont été autorisés à reprendre leur activité doivent jouer le jeu en faisant preuve de conscience avec l'application stricte de ces règles. On a pu remarquer, notamment dans les commerces, qu'il existe encore certaines résistances. Il est du devoir de l'Etat de les sanctionner très sévèrement.

Comment préparer les entreprises à réussir cette transition?

Vous faites bien de me parler du monde de l'entreprise et des travailleurs de bureau. J'estime que les bureaux où sont regroupés plusieurs personnes sont des nids pour la prolifération du coronavirus. Les contacts entre les travailleurs sont fréquents et très rapprochés, ces bureaux sont le plus souvent fermés et la climatisation tourne sans arrêt. Si le virus pénètre, il risque de proliférer très rapidement risquant de provoquer une véritable catastrophe. Le protocole à suivre doit être, à mon avis, plus sévère que dans les espaces ouverts. Aussi, j'estime qu'il serait plus judicieux de laisser encore le télétravail pour les postes qui le permettent. Cela éviterait tous ces contacts, diminuerait la charge au sein des entreprises et même en cas d'un retour des transports publics. Il faut faire, dans ce sens, un travail de sensibilisation auprès des chefs d'entreprise. Il faudrait les aider dans ce processus avec une formation du personnel de nettoyage sur la désinfection quotidienne correcte, cela avant de passer aux sanctions très sévères.

Comment se déroule l'application des mesures du protocole? Peut-elle être contrôlée?

Les recommandations du gouvernement sont conformes aux recommandations internationales. Le problème se situe dans leur application. On doit renforcer la présence de l'Etat. Les autorités sanitaires doivent être présentes sur le terrain avec des sorties régulières. Les sanctions doivent être exemplaires.