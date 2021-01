L'Algérie commencera dans une semaine, sa vaccination. C'est là, l'engagement pris par le gouvernement après l'exigence du président Tebboune d'accélérer la cadence. Le rappel à l'ordre du chef de l'Etat a eu son effet puisque aujourd'hui, tout est fin prêt pour lancer la campagne qui s'opérera sur l'ensemble du territoire national. Les centres de vaccination, au nombre de 8 000, ont été choisis, les équipes médicales et les encadreurs de la campagne sont en pleine formation, les moyens de conservation ont été aménagés, les transporteurs attendent juste le signal pour tourner la clé de contact...C'est dire que du côté algérien, tout a été ficelé pour commencer l'opération. On n'attend plus que l'arrivée du...Sputnik V. Car, il s'agira du premier vaccin qui sera, normalement, reçu par l'Algérie. L'avion transportant un premier lot de 500 000 doses atterrira, dans moins de sept jours, sur le tarmac. Courant février, deux nouveaux arrivages devront être réceptionnés. La quantité n'a pas été révélée, mais l'Algérie recevra le vaccin du laboratoire chinois Sinovac et celui du laboratoire anglo-suédois Oxford-Astra Zeneca. Toutes ces quantités et d'autres vont servir à vacciner, dans un premier temps, les catégories prioritaires, à savoir le personnel médical, les corps de sécurité et les personnes atteintes de maladies chroniques. Car, il faut rappeler qu'outre les personnels médical et de sécurité, le pays compte quelque 4 millions de diabétiques et 6 millions d'hypertendus. C'est dire qu'au moins 10 millions de personnes sont des cas urgents. Et il s'agit là de la moitié de la population que l'Algérie prévoit de vacciner pour atteindre une couverture de 70%. Au total, l'Algérie aura besoin de 40 millions de doses de vaccin. Une quantité qu'elle recevra progressivement, tout au long de l'année 2021. Entre mars et avril, l'Algérie aura reçu au moins le quart de ses besoins puisque un lot de 8 millions de doses lui sera livré, à cette période, dans le cadre du dispositif Covax. Pour le reste, les autorités sanitaires sont sûrement en train de négocier les délais d'acquisition afin d'assurer une continuité dans l'opération de vaccination. À ce propos, il faut préciser qu'une enveloppe de 20 milliards de DA a été dégagée pour l'acquisition des vaccins. Une somme qui devra sûrement être revue à la hausse, puisque le demi-million de doses du vaccin Sputnik V a coûté pas moins de 1,5 milliard DA!

Et à ce propos, il y a lieu de rappeler que l'Algérie a raté l'occasion de produire le vaccin russe alors qu'elle en avait les moyens, à croire le ministre de la Santé. La proposition de la Russie était une opportunité puisque ce pays allié proposait le transfert de la technologie, l'assistance et la coopération pour une production conjointe. Ce qui aurait non seulement permis à l'Algérie de couvrir les besoins nationaux, mais aussi de s'assurer le transfert de technologie, booster l'industrie pharmaceutique et préserver les devises. Le Sputnik V sera finalement produit par la Turquie dont le plus grand fabricant de produits pharmaceutiques a signé, vendredi, un accord avec le Fonds russe d'investissements directs (Rfpi) pour la production du vaccin. Dans cette course à la fabrication, il n'y a pas que la Turquie, puisque l'Allemagne envisage aussi un partenariat avec la Russie. La chancelière allemande Angela Merkel a, d'ailleurs, affiché l'intention de son pays de produire et d'utiliser le vaccin Spoutnik, une fois que l'Union européenne l'aura validé. Enfin, en Egypte et alors que le directeur du Centre égyptien pour le droit à la médecine, Mahmoud Fouad, a affirmé que les laboratoires égyptiens n'ont pas la capacité de produire le vaccin, deux laboratoires, à savoir une filiale de Pharco Pharmaceuticals, BioGeneric Pharma, et RDIF, ont signé un accord pour lancer la fabrication du Sputnik V. Selon, Sherine Helmy, directrice exécutive de Pharco Pharmaceuticals, l'industrialisation débutera le 20 avril prochain. Elle a expliqué que le vaccin sera fabriqué en deux phases: le transfert de la fabrication du vaccin à la société égyptienne et l'importation et le remplissage du vaccin en Égypte. «Cela ouvrira la voie à la distribution en Égypte et en Afrique», a-t-elle espéré affirmant qu'une demande a été soumise au ministre de la Santé, Hala Zayed, pour commencer les essais cliniques et les procédures d'enregistrement pour la fabrication de Sputnik V. C'est dire que sur cette question, l'Algérie a raté le coche.