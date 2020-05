L'Expression: Comment avez-vous vécu cette période de confinement partiel dans le village?

Mohand Arezki Bourdjil: Dès l'annonce du confinement par les pouvoirs publics, la majorité de la population avait ressenti de l'inquiétude, du stress, voire même de l'angoisse. Tout le monde en parle, notamment sur le comportement à adopter pour éviter la propagation de la ma-ladie,le comité de village qui se compose de 24 membres répartis en commissions avait provoqué une réunion extraordinaire pour débattre de la situation. Quelques décisions ont été prises, à savoir la suspension des réunions pour éviter les regroupements, installation d'une commission pour entreprendre les actions fondamentales pour gérer la crise au sein du village. Je cite en exemple l'installation d'une exposition permanente sur la pandémie,la désinfection quotidienne des différentes ruelles, l'installation d'un tunnel désinfectant automatique à l'entrée du village pour les différents véhicules.

Les citoyens ont vécu plutôt bien, le confinement qui est plus agréable en campagne qu'en ville, certains ont profité du jardinage et quelques activités à l'extérieur. Le comité de village avait accompagné notre collectif de jeunes pour reprendre les travaux déjà entamés dans la perspective de participer au concours du village le plus propre et ce en respectant les gestes barrières. Je le répète encore, l'initiative du P/APW de Béjaïa de doter les villages de bacs à ordures a été un coup de starter qui avait motivé et a été encouragé par les citoyens. Notre village n'était pas le seul à s'engager dans des actions communautaires, d'autres villages dans la commune ont aussi relevé le défi, je cite les villages Agueni,Tidjounane,Luda,Ait Soula et Tighilt....

Quels sont les points positifs à retenir de ce confinement, qui vient encore d'être prolongé pour 15 jours et le mois de Ramadhan?

L'esprit de générosité, de solidarité et de fraternité qui s'est installé durant cette crise n'avait jamais connu d'équivalent auparavant et ce sont nos vieux et vieilles qui en témoignent. Plus de

240 couffins ont été distribués, il n'y a pas eu que les démunis qui ont été touchés, même ceux qui n'ont pas travaillé pendant le confinement en ont bénéficié. Je pense que le regard des gens sur le monde qui nous entoure a changé. L'agriculture de campagne est réhabilitée, Moussaoui Boukhalfa commerçant du village Aït Soula s'est converti en agriculteur et éleveur et chaque jour il diffuse sur la Toile des photos pour exprimer sa joie de voir ses plants pousser.Des centaines de personnes ont fait de même, d'ailleurs j'avais constaté que les drogueries ont été prises d'assaut, il y a eu même des chaînes qui se sont constituées pour l'achat des semences. La réalisation d'un marché hebdomadaire bio est une nécessité pour permettre aux agriculteurs d'écouler leurs marchandises, le maire de Souk Oufella pense à réaliser un à Takrietz et le P/APW Haddadou s'est montré favorable pour l'aider et il s'est même engagé à accompagner les agriculteurs.

Le retour aux sources étant vérifié, que faut-il faire pour maintenir cet élan du compter sur soi et le comité de village?

«Là où il y a un sage, il y a de l'ordre» et c'est un adage qui s'applique parfaitement à nos comités de villages. Ils représentent un cadre organisationnel pour veiller sur les biens moraux et matériels de leurs communautés respectives.

Pour le village Boumelal, le comité envisage pour la période estivale de consacrer une journée annuelle qui sera dédiée au comité de village ayant pour objectif de sensibiliser les citoyens sur sa nécessité. à la fin de la pandémie, les réunions de travail reprendront pour arrêter les festivités à entreprendre et je vous fais savoir que vous êtes invité à l'avance.