Comment réduire la propagation du coronavirus? Une étude scientifique, réalisée par une équipe de chercheurs chinois publiée dans la revue Science, explique les raisons ayant permis à la Chine de maîtriser la situation, après la propagation du coronavirus dans les ville de Yuhan et la province de Hubei. L'Algérie, dont le virus est au premier stade de son évolution, peut s'inspirer du modèle chinois pour maîtriser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Les rédacteurs du document en question indiquent que les mesures prises dans ce sens par les autorités chinoises qui ont imposé «le confinement obligatoire et l'isolement des foyers contaminés au Covid-19, ont permis de freiner le rythme de propagation du virus».En s'appuyant sur les données fournies par les autorités chinoises, les experts affirment que «80% des cas de transmission de virus sont provoqués par des porteurs de virus qui ne présentaient pas les symptômes de la maladie. La propagation accélérée du virus est due essentiellement à la liberté de circulation des citoyens». D'après l'étude en question, «la situation commence à s'améliorer et le taux de propagation du virus a fléchi à partir du 23 janvier, et ce, après la restriction des voyages et d'autres mesures de contrôle prises par les autorités chinoises». Durant cette période, constatent les rédacteurs de cette étude, «les voyages à destination et en provenance de Wuhan sont réduits de 98% et les autres voyages interurbains sont réduits de 80%.» Ces mesures ont démontré leur «efficacité» sur le terrain, comme l'indiquent «les résultats réalisés» en matière de lutte contre la propagation du Covid-19. Selon ce groupe de chercheurs de l'université de Columbia, «l'estimation des caractéristiques épidémiologiques de l'épidémie, après le 23 janvier en Chine, indique que les mesures de contrôle prises par le gouvernement, et la sensibilisation de la population, ont réduit le taux de propagation du virus, augmenté le taux de déclaration et allégé le fardeau des systèmes de soins de santé déjà trop étendus», expliquent-ils. En l'absence de traitement efficace contre cette pandémie, ces scientifiques ont mis en avant la nécessité de recourir au «confinement et à l'isolement des régions considérées comme des foyers du virus.