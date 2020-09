Les Algériens qui vivent dans le «cercle des zones les plus touchées par le Covid-19» basculeront-ils «obligatoirement» encore une fois dans un confinement partiel? La réponse sera connue, aujourd'hui. En effet, le délai décidé par les pouvoirs publics dans plusieurs wilayas du pays, expire. En attendant le communiqué du Premier ministère, comme à l'accoutumée, la reconduite de ces mesures qui ont été fructueuses, n'est pas à écarter, même si la conjoncture est marquée par «une baisse constante» des cas de contamination, depuis déjà deux mois, jour pour jour. Sous prétexte que «l'on ne change pas une équipe qui gagne», les «consignes sanitaires obligatoires», seront logiquement reconduites. À défaut d'un vaccin Covid-19, l'unique moyen pour surmonter cette épreuve est, comme ne cessent de le répéter les experts, la prise de conscience et le respect, par le citoyen, des mesures préventives pour préserver sa santé et celle d'autrui. Les bilans journaliers continuent de montrer que le réajustement des horaires dans les wilayas et les autres mesures complémentaires, pour la prévention contre la pandémie de Covid-19, avaient porté leurs fruits, en diminuant le taux d'infection. Chose qui porte à penser que le choix d'aller vers un reconfinement partiel pourrait être annoncé dans les prochaines heures.

En fait l'autre signe qui conforte cette assertion est là: la période d'attribution du salaire mensuel de 30 000 dinars plus l'aide financière de 10 000 DA, accordés par l'Etat depuis le mois d'août dernier aux chauffeurs de transports en commun, les receveurs et les chauffeurs de taxi, sont applicables jusqu'au mois d'octobre. Une mesure louable qui consiste à subvenir à leurs besoins, après l'arrêt de leurs activités et éventuellement à permettre le maintien de l'interdiction de circulation des moyens de transports de et entre les wilayas pour éviter «le déplacement du virus». Par ailleurs, il est à noter que les pouvoirs publics continuent de lutter contre «les fake news».

Une stratégie visant à chasser le doute chez le citoyen en cette période exceptionnelle. Ce qui précède devra être tranché dans l'immédiat, afin «de gérer» les autres dossiers lourds tel que celui «des rentrées scolaire et universitaire» et «l'épineuse question de la réouverture des frontières».