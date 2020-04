Le premier cas de coronavirus a été constaté en Algérie le 25 février dernier. à la même époque, l'Europe ne donnait pas de signes d'inquiétude et aucune mesure n'y a été prise. Il reste que ce premier cas était importé de France. Sitôt la maladie détectée, une vaste enquête épidémiologiste a été lancée dans l'entourage du patient. Cette investigation a certainement permis d'empêcher une explosion de l'épidémie. Mais cela n'a pas suffi pour tuer dans l'oeuf l'épidémie qui a pris racine à Blida avec une vingtaine de cas le 8 mars et quelque 25 malades enregistrés au 12 du même mois, avec un premier décès. Le signal était donc donné et à cette date, première réaction des autorités du pays qui ont décidé de la fermeture des écoles et des universités.

Cette mesure n'était manifestement pas destinée à stopper l'épidémie, mais à en réduire le développement. En effet, la courbe épidémique s'est quelque peu emballée avec des malades dépistés positifs, de plus en plus nombreux, jusqu'à atteindre 302 cas de positivité avérée au coronavirus et 21 décès, le 25 mars. à cette date, l'Exécutif prend la résolution de soumettre la wilaya de Blida à un confinement total et huit autres wilayas, dont Alger, à un confinement partiel de 19 heures à 7 heures du matin.

Cette série de mesures a permis à l'Algérie d'éviter une progression «exponentielle» de la courbe épidémique, mais celle-ci n'a pas fléchi pour autant.

Au 4 avril dernier, le pays comptait 1251 cas de malades et pas moins de 130 morts. Même si ces chiffres étaient très loin de ceux enregistrés dans des pays européens, à l'image de la France, de l'Italie et de l'Espagne, ils indiquaient néanmoins que l'épidémie maintenait sa progression et tout relâchement «affolerait» les compteurs. Ainsi, décision a été prise d'étendre le confinement à tout le pays et d'élargir la plage horaire de 15 heures à 7 heures du matin le lendemain et de le prolonger jusqu'au 19 avril prochain.

La batterie de mesures prises depuis l'apparition du premier cas de coronavirus a certainement contribué à éviter les scénarii européen et américain qui ont vu le nombre de cas positif et de décès quasiment doubler tous les deux à trois jours. Contrairement à celle de ces pays, la courbe épidémique de l'Algérie évoluait de quelques dizaines de cas dépistés et encore moins de décès enregistrés.

Les bienfaits du confinement et des mesures qui l'ont entouré sont aujourd'hui visibles à travers les chiffres que délivre quotidiennement le ministère de la Santé. Mais la vigilance doit être de mise, car même si le graphe ne progresse pas trop vite, il progresse tout de même. L'ensemble des pays qui ont eu à subir le «tsunami» du coronavirus ont connu, à des niveaux de grandeur différents, la même courbe. La France, qui a précédé l'Algérie dans l'entrée en épidémie et qui lui a exporté ses premiers contaminés, est passée par une phase terrible où les décès étaient comptabilisés par plusieurs centaines toutes les 24 heures.

Le confinement que s'est imposé la France commence à donner ses fruits. La courbe épidémique de ce pays a amorcé une légère baisse après un plateau de quelques jours.

Les experts, qui insistent toujours sur l'obligation de poursuivre les efforts de confinement, notent que la France est en train de sortir de l'épidémie, en ce sens qu'il y aura de moins en moins de morts jusqu'à l'extinction de la maladie. Cette phase de déclin n'est pas encore à l'ordre du jour en Algérie, mais cela ne saurait tarder. On évoque la fin avril, comme date butoir à l'observation du fameux plateau qui sera suivi par le déclin de la mortalité. D'où l'intérêt de maintenir le confinement et la distanciation sociale, avec l'espoir de voir le début de la fin, avec un minimum de victimes. Hier, on enregistrait 89 nouvelles contaminations et 18 nouveaux décès. C'est encourageant. Il faut poursuivre sur cette lancée.