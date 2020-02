Le vieux parti d'opposition veut mettre un terme à la crise de leadership qui le paralyse. Trois sur cinq membres de son instance présidentielle, ont annoncé leur démission dans une déclaration rendue publique, ce jeudi. Il s'agit de Cherifi Mohand Amokrane, Chioukh Sofiane et Meziani Brahim. Cette option s'est imposée d'elle-même, car le travail de médiation entre les membres du conseil national et la direction du parti, mené au niveau de toutes les fédérations, par le comité ad hoc composé de membres issus des deux parties en conflit, n'a pas abouti au résultat escompté. Faute de consensus, le comité ad hoc a essayé, en vain, depuis plusieurs mois, de remettre sur les rails le conseil national, instance souveraine entre deux congrès, pour dépasser le blocage et les dissensions qui secouent toutes ses instances. Si la majorité des membres du conseil national, scindé en deux, voire en trois parties, souhaite réunifier, en urgence, le parti, en revanche elle ne fait pas confiance à l'instance présidentielle, minée par une crise sans précédent. Dans ce contexte, le présidium a souligné dans sa dernière déclaration que pour retrouver dans l'immédiat la stabilité et l'unité du parti, seule l'élection d'une nouvelle instance présidentielle permettra d'y parvenir, car «la voie utilisant les structures actuelles pour organiser un conseil national puis un congrès national ordinaire est longue et ne réunit pas les conditions de sa réussite, en l'absence d'un large consensus».

Ainsi, les trois membres de l'IP engagent leurs démissions respectives pour convoquer un congrès national extraordinaire au mois d'avril prochain, conformément à l'article 48 des statuts, sur la base de la composante définie par l'article 34 des statuts.

L'élection d'une nouvelle direction collégiale sera l'unique point à l'ordre du jour.

«La date du congrès, ainsi que ces démissions seront actées après aboutissement des démarches administratives relatives à la tenue du congrès dans les délais prévus», a-t-on précisé.

Le président de la commission de préparation du congrès extraordinaire est instruit d'installer ladite commission dans les plus brefs délais, afin de mettre en place les modalités d'organisation de ce congrès, selon les prérogatives qui lui sont dévolues par les statuts et le règlement intérieur du parti.

L'IP a pris récemment connaissance du rapport de synthèse que lui a transmis le comité ad hoc, au terme de sa mission de préparation d'un conseil national rassembleur, conformément au communiqué du 11 août 2019.

Par ailleurs, elle a constaté que «cette mission a permis de confirmer le souhait d'une large majorité des membres du conseil national et de la base militante, de rassembler le parti en soulignant la nécessité et l'urgence de cette action».

En outre, il faut dire que l'adhésion du FFS au PAD est contestée par l'aile adverse à celle de Ali Laskri.

Sur un autre plan, le parti a procédé, en avril dernier, à la levée de la couverture politique aux parlementaires qui n'ont pas démissionné, en refusant de respecter la décision relative au retrait du FFS des deux chambres du Parlement, prise par les instances politiques du parti le 6 mars 2019, conformément à la charte de l'élu et aux textes du parti.