Marquant une étape charnière, et déterminante pour la suite de la concrétisation du processus constitutionnel, la proclamation, jeudi, par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs du référendum sur la révision de la Constitution, confère l'aspect officiel à ce dénouement politique, et ouvre la voie à l'établissement de nouvelles assises sur lesquelles reposera la nouvelle République.

À ce sujet, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a tenu lors de son allocution de la séance de proclamation à préciser que «le Conseil constitutionnel considère que ce référendum s'est déroulé dans de bonnes conditions et affirme la régularité et la transparence du référendum conformément aux garanties assurées par la Constitution, la loi organique relative au régime électoral et les textes réglementaires y afférents». Au-delà des divergences d'opinions et des interprétations diverses sur les résultats de ce rendez-vous électoral, il est indéniable aux yeux de nombreux observateurs, que l'Algérie a franchi un pas certain vers la stabilité politique et sociale, après près de 2 ans de discorde et de conflits qui ont failli coûter au pays sa souveraineté. Donc c'est à petits pas et dans la tempête que les pierres angulaires de l'édifice juridique et constitutionnel de la nouvelle Algérie, sont placées. Il faut dire que sous les effets de la crise sanitaire et sous le poids des tensions internes et des agressions externes, l'organisation et la réussite d'un tel évènement demeurent du domaine de l'abnégation et de la conviction des organismes qui ont eu la charge de mener le processus référendaire jusqu'au bout. De toute évidence, l'accomplissement de cette tâche hautement décisive pour l'avenir du pays, dérangeait au plus haut degré, les desseins machiavéliques ourdis par les ennemis de la nation pour faire subir à l'Algérie le même sort que les pays qui ont fait la convoitise des grands requins de ce monde. Les tentatives multiples pour planter la graine du doute et de la haine, au sein du peuple et récupérer une volonté imposée par le mouvement pacifiste du 22 février, n'ont fait que confirmer la sagesse et la conscience de ce dernier. Car, au final, et en dépit du taux de participation et du taux d'abstention qui ont failli faire polémique, la légitimité des résultats demeure sans ambigüité, d'où leur validation par le Conseil constitutionnel. Un travail hautement salué par le président du Conseil constitutionnel, qui confirme le constat de transparence et de respect des textes en vigueur durant l'organisation du référendum et son déroulement, et sonne le début d'une nouvelle ère de gestion axée sur la rupture avec les anciennes pratiques et l'intégration des principes démocratiques.

Cela étant, le plus dur reste à faire, du fait, que les étapes prochaines demeurent d'une importance capitale pour parachever le processus de sortie de crise. Dans la mesure où l'organisation des élections législatives et locales, la révision de la loi électorale et celles des partis, constitueront les bases et l'enveloppe juridique et constitutionnelle, pour la reconstruction du devenir économique et social du pays. Un travail colossal, qui nécessitera la contribution de tous les antagonistes de la scène politique, et économique, dans un débat qui aura le mérite de révéler toutes les positions et visions des différentes parties, dans une reconfiguration profonde de la vie politique. Il s'agit d'un passage forcé où l'enjeu majeur n'est autre que le lancement des réformes multisectorielles, dont l'urgence n'est plus à établir. C'est dire à quel point l'officialistion de la nouvelle Constitution, demeure salvatrice pour libérer le pays de l‘emprise de la double crise sanitaire et économique. Il va sans dire dans ce sens que la stabilité politique demeure la condition incontournable pour sécuriser les intérêts du pays et conférer à la relance économique un outil juridique fiable et transparent. Une tâche qui requiert la réhabilitation de la confiance entre gouvernants et gouvernés et surtout la mise à l'écart de toutes sources de perturbation et de conflits susceptibles d'aggraver les retards déjà accusés dans l'acheminement vers une Algérie pour tous.