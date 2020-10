Le Conseil constitutionnel a rappelé aux citoyens les dispositions relatives à l'exercice du droit de recours sur la validité des opérations de vote, et ce à l'occasion du référendum sur le projet de révision de la Constitution prévu demain. Le Conseil a ainsi indiqué que tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote, à travers une réclamation. «Cette réclamation est mentionnée sur le PV de dépouillement disponible dans le bureau de vote», a expliqué la même source, précisant que «le Conseil constitutionnel est saisi immédiatement, à travers un recours sous forme de requête à envoyer au numéro de fax suivant: 023. 25. 38. 74». En cas de dépôt de recours auprès du greffe du Conseil constitutionnel sis à la rue du 11 Décembre 1960 à El Biar, le dépositaire du recours doit respecter le protocole sanitaire consacré à l'opération de contrôle du référendum sur la révision de la Constitution, ajoute-t-on de même source. La requête du recours doit comporter les indications suivantes: «la qualité du requérant, son nom, son prénom, son adresse, le numéro de sa carte d'électeur et de sa pièce d'identité, la date et le lieu de son émission, sa signature, avec l'exposé des faits et les moyens justifiant le recours». Le Conseil constitutionnel invite les citoyens à contacter ses services pour obtenir davantage d'informations via son site électronique [email protected] ou par téléphone aux numéros suivants 21.79.00.88 - 021.79.00.41.