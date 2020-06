Dans son entretien accordé au site VVA (visa-algerie.com), Marc Sédille, consul général de France à Alger, a indiqué jeudi que «la reprise de la délivrance des visas est étroitement liée à la réouverture des frontières internationales». «S'agissant des frontières extérieures à Schengen, et donc entre la France et l'Algérie, il faut encore attendre. Cela viendra plus tard. Ce n'est pas seulement une décision des autorités européennes. C'est également une décision des autorités algériennes de rouvrir leurs frontières. Il n'est pas possible, à ce stade, de donner une date précise. Mais nous travaillons d'ores et déjà à un scénario de reprise progressive du service des visas, afin d'être prêts le moment venu», a-t-il expliqué.

La reprise, lorsqu'elle sera possible, sera «progressive».

«Nous devrons prioriser certaines catégories de demandeurs, mais rien n'est encore finalisé. Nous y travaillons avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur, nos ministères de tutelle en matière de visa, mais également avec nos prestataires de service, VFS Global à Alger, et TLS Contact à Oran et Annaba», a-t-il soutenu.

Les étudiants seront «prioritaires».

«Nous sommes très attentifs à la situation des étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leurs études en France et qui ont suivi le parcours Campus France, y compris pendant la période compliquée de la crise sanitaire», a-t-il estimé. «En effet, les équipes de Campus France Algérie se sont adaptées aux circonstances exceptionnelles, elles ont mené les entretiens avec les étudiants par visioconférence, elles ont reçu et validé les dossiers de manière dématérialisée», a-t-il soutenu. «Comme je viens de le dire, rien n'est encore arrêté, s'agissant de la reprise de la délivrance des visas, mais cette catégorie de demandeurs sera, de façon certaine, l'une de nos priorités, à la reprise, pour leur permettre d'entamer leur cursus en France dans les meilleures conditions», a-t-il assuré. à propos des détenteurs des visas ayant expiré durant la crise de coronavirus, il a rappelé qu' «en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la France a suspendu la délivrance des visas jusqu'à nouvel ordre. Cette décision concerne toutes les demandes de visas, (visas Schengen de court séjour, visas long séjour pour la France, visas pour les outre-mer)». Par conséquent, il a indiqué: «Les personnes dont le rendez-vous au centre VFS a été annulé et qui s'étaient déjà acquitté des frais de service, n'auront pas à les payer de nouveau. Celles dont le dossier leur a été retourné, sans qu'une décision soit prise, en raison de la fermeture du service des visas, bénéficieront de la gratuité des frais de dossier lors de leur prochaine demande, sur présentation de la quittance de la demande non traitée. Celles dont le visa n'a pas été utilisé bénéficieront d'une procédure simplifiée et de la gratuité des frais de visa. Le consulat général communiquera, en temps utile, sur cette procédure simplifiée. Enfin, celles ayant utilisé partiellement leur visa devront s'acquitter de la totalité des frais et présenter un dossier complet.»

Par ailleurs, il a rappelé que «la fermeture au public du consulat général de France à Alger, le 17 mars, est la conséquence de la crise sanitaire. «Aujourd'hui, nous sortons progressivement de cette situation d'urgence. Le consulat général peut de nouveau se consacrer à ses activités ordinaires. Le service de l'état civil, le service de la nationalité, reçoivent à nouveau le public. Nous remettons les passeports et les cartes d'identité nationales demandées avant le 17 mars. Le service des bourses scolaires n'a jamais cessé de fonctionner, même au pire moment de la crise. La suite dépendra de l'évolution de la situation sanitaire en Algérie et dans le monde, notamment de la réouverture des frontières internationales», a-t-il fait savoir.