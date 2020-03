Rien ne va plus chez les chauffeurs de taxi de Kirikom, une entreprise de taxis, propriété de Mahieddine Tahkout, actuellement incarcéré pour d’autres dossiers. Un groupe de trois personnes dont une femme, tous chauffeurs de taxi employés par l’entreprise, s’est présenté récemment à notre rédaction pour communiquer, à travers notre quotidien L’Expression, les graves problèmes que vivent les travailleurs de cette entreprise. Kirkom assure le transport par taxi depuis 2014 avec 140 véhicules, ensuite avec plusieurs centaines de taxis, 400 selon nos interlocuteurs, pour se contenter à l’heure actuelle à peine d’une trentaine de véhicules, et ce, suite à une vague de démissions d’employés « mécontents » et déçus par les engagements « non tenus » par l’entreprise. Le contrat souscrit avec celle-ci stipule que l’employé dispose du véhicule à raison d’un apport quotidien de 2 500DA moyennant un salaire mensuel de 18 000 DA. Le document signé prévoit l’acquisition totale du véhicule par l’employé après quatre années de service, ce qui n’a point été respecté à ce jour. Plus encore, le délai d’acquisition a été prolongé d’une année, soit cinq ans au total. Détaillant leurs déboires à notre journal, les protestataires ont affirmé que durant les six premiers mois de leur recrutement ils n’ont pas été payés et que les versements des cotisations à la Cnas n’ont pas été effectués pour certains pendant « six, sept mois et même une année ». Toujours selon les protestataires, le contrat signé stipule que la maintenance devait être assurée par l’employeur, mais elle n’a duré que 18 mois. Un «changement d’avis» attribue désormais cette maintenance au chauffeur. Aucune fiche de paie n’est attribuée et le règlement des salaires (18 000 DA) n’a été effectué qu’après six mois de travail. En sus de tous ces fort regrettables aléas, les véhicules circulent avec des papiers périmés, pour ainsi dire en «clandestins». D’autre part, l’autorisation de circuler délivrée lors du recrutement, qui n’est valable que trois mois, n’a pas été renouvelée par la direction qui refuse de le faire ! La dame présente à la rencontre a indiqué qu’elle n’a pas été encore remboursée pour les frais occasionnés suite à un accident qui s’est produit en, 2017 et qui lui a coûté « 20 millions de centimes ». Par ailleurs, ces employés affirment que les jours de congé ne sont ni respectés ni payés et qu’ils ne bénéficient que d’une journée de repos (non payée) à l’occasion d’un décès ou d’une naissance.