Une convention pour la fabrication locale d’équipements destinés aux ports de pêche et de plaisance a été signée à Alger entre le Groupe public spécialisé dans les services portuaires « Serport » et Holding Algeria Chemical Spécialities ACS/Spa.

L’objectif de cette convention, paraphée en marge de la 28ème Foire de la production algérienne (FPN-2019) est « d’augmenter les capacités d’accueil et d’accostage des embarcations maritimes au niveau de tous les ports d’Algérie», a indiqué le P-DG de Serport, Djelloul Achour.

A cet effet, ce partenariat entre les deux opérateurs publics permettra de réduire de 500 millions/DA la facture d’importation de ces équipements, d’une part et de réaliser des structures flottantes (appontements) destinées à la fois et aux ports de pêche et aux ports de plaisance pour augmenter leurs capacités d’accostage.

Il faut savoir que « les ports de pêche font face actuellement à une congestion concernant l’accostage ». Nous avons projeté avec notre partenaire, a précisé Achour, d’apporter des améliorations et surtout permettre aux différentes populations de pêcheurs et plaisanciers de trouver les moyens nécessaires afin qu’ils puissent activer sur ces installations ».

Achour a ainsi relevé la nécessité d’augmenter les capacités d’accostage sur ces infrastructures qui comptent actuellement 3 000 places d’embarcations maritimes pour parvenir à 12 000 places à travers l’ensemble des ports de pêche et de plaisance nationaux.

« Le but est de créer des appontements fabriqués en Algérie issus de la récupération de déchets plastiques », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le P-DG du Groupe ACS/Spa, Abdelghani Benbetka, a indiqué que le but des deux partenaires est de hisser le taux d’intégration nationale et « supprimer définitivement l’importation de ces équipements dans le cadre du développement de la pêche et de la plaisance à travers le pays ». En sus de ces équipements d’accostage, l’Entreprise de gestion des ports et des abris de pêche (Egpp), compte doter ces ports des différents équipements nécessaires aux visiteurs et professionnels, notamment les pêcheurs, les industriels du domaine et les vétérinaires, avait indiqué son P-DG Aboud Mohamed.

La superficie des infrastructures portuaires avoisine les 168 hectares sur terre et 212 hectares en mer. Au moins 45 ports, dont la majorité est en cours de réhabilitation, devaient être mis à la disposition des professionnels et des citoyens, durant l’été passé, avait-on alors indiqué. Il est à signaler que trois ports sont en cours de réalisation dont le coût s’élève à 17,5 milliards/DA. Il s’agit du port de Oued Zhour (w.Skikda), pour un montant de 5 milliards/DA, que réalise la société croate de bâtiment Ingra, celui de Sidna Youchaâ (w.Tlemcen) pour une enveloppe de 9 milliards DA (réalisé par Cosider) et enfin celui de Beni K’sila (w.Béjaïa), pour un montant de 3,5 milliards/DA, dont la réalisation a été confiée à l’Entreprise nationale des travaux maritimes « Meditram » et la Société nationale des travaux maritimes de l’Est « Sotramest ». Dans le cadre des projets de réhabilitation de ces ports, des actions sont menées pour l’augmentation des capacités de mouillage à travers la mise en place de berges, une technique moderne permettant de multiplier par trois ou quatre le nombre de places. 70% de ces ports sont concernés par ces travaux d’extension.