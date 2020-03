Le bilan officiel, rendu public, hier, par la direction de la santé et de la population de la wilaya de Tizi Ouzou, fait état de sept cas de patients contaminés au coronavirus confirmés depuis le début, dont un décès. Le décès en question est celui d’une femme de 77 ans ayant rendu l’âme à l’hôpital d’Azeffoun et dont la contamination n’a été découverte qu’une fois décédée, après le retour des résultats des analyses effectuées à l’Institut Pasteur d’Alger. Par ailleurs, la direction de la santé de Tizi Ouzou a révélé, hier, que sur les six cas confirmés, un malade est actuellement en phase de guérison. En outre, jusqu’à hier à la mi-journée, les services concernés ont recensé quatre nouveaux cas suspectés d’être porteurs du coronavirus dans la wilaya. Il s’agit de trois hommes et d’une femme.

Selon la DSP, deux parmi ces quatre nouveaux cas suspects, deux hommes, sont admis en isolement au niveau du Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou alors que le troisième est admis au niveau de l’Etablissement public hospitalier d’Azeffoun. Ce patient, éventuellement suspect d’être porteur du coronavirus, était en contact direct avec la personne décédée vendredi dernier dans le même établissement hospitalier. Quant au quatrième cas, c’est une femme qui a été mise en isolement directement à son domicile. En outre, concernant les anciens cas soupçonnés d’être contaminés par le coronavirus, dans la même wilaya, on a appris, hier, que les résultats des analyses inhérents aux cinq patients qui se trouvaient en isolement à l’Etablissement public hospitalier de Boghni sont déclarés négatifs. Ils devaient donc regagner leurs domiciles hier.

Actuellement, 24 personnes sont mises en isolement et prélevées. Neuf ont été confinées à domicile et les autres le sont dans les établissements de santé. Depuis le début de la pandémie, 39 résultats négatifs ont été reçus dans la wilaya de Tizi Ouzou. Notons, en outre, que la victime décédée vendredi dernier à l’hôpital d’Azeffoun n’a pas encore été enterrée. «Les modalités d’enterrement de la défunte sont en cours en respectant les mesures de prévention», a indiqué hier la direction de la santé et de la population.

Notons enfin que les consignes de prévention radicales décidées et annoncées par le président de la République afin d’endiguer le danger représenté par ce virus mortel ont commencé à être appliquées dans la wilaya bien à l’avance. C’est le cas des cafétérias et des restaurants qui ont systématiquement baissé rideau, de jour comme de nuit, un peu partout dans les quatre coins de la wilaya et notamment au chef-lieu de wilaya. Il en est de même des transporteurs de voyageurs qui ont cessé les dessertes depuis jeudi dernier en fin de journée.

Hier matin, la majorité des stations de transport de voyageurs était désertée par les transporteurs. Ils n’y avait ni bus ni fourgons au niveau des stations urbaines de Boukhalfa, Oued Aïssi, Timizar Logbar, Ath Douala mais aussi au niveau de la station principale de transport inter-wilayas de Bouhinoune.

La population de la wilaya de Tizi Ouzou a ainsi commencé à adhérer massivement aux appels au confinement et à la vigilance extrême lancés par toutes les parties concernées. Quant aux prix des fruits et légumes, et après avoir connu une hausse vertigineuse, ils ont baissé sensiblement depuis 48 heures. Les prix sont revenus à la normale et les services de sécurité ainsi que ceux de la direction du commerce veillent scrupuleusement au respect des prix et à la lutte contre la spéculation.