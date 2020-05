De quoi sera faite l'Algérie de demain? Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se montre très optimiste: «Ce sera l'Algérie du savoir et de la modernité.»

En effet, le professeur Chitour qui était, hier matin, L'Invité de la rédaction de la Radio nationale Chaîne 3, a mis en avant le fait que le coronavirus a réveillé le génie qui sommeillait chez les Algériens. «Chacun a montré de quoi il était capable. Tous ont essayé d'apporter une solution face à un ennemi commun.

Les Algériens ont fait preuve d'un sens de l'innovation déconcertant», a-t-il soutenu, avant de rappeler toutes les initiatives nées durant cette crise. Il soutient dans ce sens que plus rien ne sera jamais comme avant.

Le ministre met, néanmoins, en garde sur le fait de ne pas rater encore une fois cette belle opportunité. «L'Algérie a raté son entrée dans le XXIe siècle et devrait donc, à ce titre, tout faire pour prendre en marche le train de la modernité, de la science, du savoir-faire et des nouvelles technologies», a-t-il averti.

Le premier responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a toujours plaidé pour une économie du savoir, indique que la priorité de la nouvelle Algérie est la ressource humaine. «Nous allons investir dans l'homme quelle que soit la santé financière du pays. Nous allons donner les moyens à nos jeunes d'éclore, afin de construire l'Algérie du futur», a martelé le professeur Chitour. Il parle de la création d'une «Sillicon -Valley» algérienne au niveau de Sidi Abdellah. Celle-ci devrait permettre aux jeunes étudiants de se lancer dans l'innovation, afin de donner une visibilité d'avenir à la nation.

« Parmi les établissements appelés à être créés à Sidi Abdellah, on trouve des écoles de mathématique, de physique, d'informatique, d'intelligence artificielle, de robotique et d'un ensemble de matières pour y développer les technologies de pointe», a-t-il rappelé. Toutefois, pour le professeur Chitour, cette fois-ci il ne s'agira pas de former des cerveaux pour l'étranger. Celui qui a vu des génies s'envoler sous d'autres cieux, à l'époque où il était à l'Ecole polytechnique d'Alger, estime que le plus dur sera de garder les éléments qui y auront été formés. « Pour cela, nous allons leur créer des statuts particuliers, de manière à ce qu'ils choisissent de rester dans le pays», a révélé le ministre, avant de donner des chiffres effrayants sur la fuite des cerveaux. Il avance les chiffres de 20 000 à 25 000 hauts diplômés qui sont «captés», chaque année, par l'étranger. Chems Eddine Chitour parle également d'un changement de vision sur la formation, en mettant les spécialités au diapason de la modernité. Pour contribuer à donner corps à ce grand chantier, le Mers signale qu'il va être fait appel aux chercheurs expatriés algériens, installés notamment aux États-Unis, en France, en Australie lesquels, indique-t-il, vont venir enseigner leur savoir.

Une nouvelle vision donc pour l'université algérienne est en train de prendre forme. Elle est en phase avec les défis qui attendent l'Algérie du futur.

L'espoir est donc permis...