La présidence de l’Opep, par l’Algérie, qui avait démarré sur les chapeaux de roue, où le pétrole avait momentanément franchi la barre des 70 dollars en ce début d’année, risque de vivre des jours plus compliqués. La cause ? Le coronavirus qui progresse et donne l’impression que rien ne peut l’arrêter. Depuis le début de l’épidémie dont l’épicentre se situe en Chine, pays gros consommateur d’or noir, les prix du pétrole ont lourdement chuté pour passer sous la barre des 60 dollars pour la première fois depuis trois mois, craignant un ralentissement de la demande. Un niveau dont ne peut se satisfaire le pays qui traverse une sévère crise financière. Une situation qui provoque incontestablement une alerte rouge sur ses réserves de changes qui risquent de s’éroder plus vite que prévu. Les cours de l’or noir tentaient cependant un rebond, hier en cours d’échange, après avoir sombré en début de semaine. Est-ce un signe que la saignée est en voie d’être stoppée ? «Les dommages causés aux prix du pétrole ne peuvent pas être facilement contenus si les achats chinois ne se rétablissent pas assez rapidement, quel que soit le montant des réductions de l’Opep.» a estimé l’expert Barani Krishnan sur le site du portail financier mondial Investing.com. La Chine, seconde économie mondiale, consomme plus de 9 millions de barils, soit près de 90 % de l’équivalent de la production de l’Arabie saoudite dont la majeure partie du pétrole est exportée vers la Chine, a-t-il ajouté pour mettre en exergue la menace qui pèse sur les prix du pétrole. Le pétrole a peu de chances de trouver de nombreux acheteurs «tant que des signes de progrès concrets n’auront pas été faits pour le contrôle ... du coronavirus», a pronostiqué de son côté Jeffrey Halley, analyste de marché senior à Oanda à Singapour. Le ministre algérien de l’Energie, président en exercice de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, a tenté de minimiser l’ampleur de cette épidémie qui a mis les marchés internationaux sens dessus dessous. «Les premières indications semblent montrer à l’heure actuelle que cette épidémie serait moins virulente que celle du syndrome respiratoire aiguë sévère (Sras) de 2003» a indiqué Mohamed Arkab qui a estimé que «l’impact sur les perspectives de la demande pétrolière mondiale serait donc, faible». Une lecture que partage son homologue saoudien. «Les marchés sont principalement dirigés par des facteurs psychologiques et des attentes extrêmement négatives adoptées par certains acteurs du marché, malgré l’impact très limité (du virus) sur la demande mondiale de pétrole», a déclaré lundi dernier, le prince Abdulaziz ben Salmane. L’Algérie demeure malgré tout sur le qui-vive. «L’Algérie se tient prête à prendre toutes les mesures qui seraient nécessaires pour assurer la stabilité du marché pétrolier, et ce en collaboration avec les pays membres de l’Opep et les pays non-Opep signataires de la Déclaration de coopération», a conclu la même source a assuré le successeur de Mustapha Guitouni, qui a affirmé que «l’Organisation suit de près l’évolution des marchés pétroliers, en conjonction avec l’évolution de la récente épidémie de coronavirus». Les cours de l’or noir, qui semblent plus enclins à obéir aux fondamentaux, pourraient bénéficier du soutien de la baisse de la production de 1,7 million de barils par jour de l’Opep et de ses partenaires, qui court jusqu’en mars 2020 mais qui, vraisemblablement, serait prolongée jusqu’à la fin de l’année. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, ainsi que d’autres pays, devraient poursuivre la réduction de la production de pétrole, de fin mars 2020 à la fin de l’année, affirme un rapport de recherche de la Banque d’investissement suisse UBS. Une option qui est désormais incontournable, avec l’entrée en jeu du coronavirus.