Le dossier Ali Haddad continue de traîner des responsables devant la justice. C’est le cas des deux anciens cadres du ministère de l’Industrie présentés, hier, dimanche devant le juge d’instruction de la Cour suprême, en l’occurrence l’ex-secrétaire général du ministère Hanni Abderrezak, et le chef de cabinet Ahmed Bouchjira. L’homme d’affaires qui a défrayé la chronique depuis son arrestation le 31 mars dernier, a engendré l’arrestation de plusieurs hauts responsables de l’Etat, à l’image d’ex-Premiers ministres, d’ex-walis, et walis en fonction, en tout ce sont pas moins de 12 personnalités poursuivies dans le cadre de cette affaire. Ces derniers doivent répondre de leurs actes, pour «abus de pouvoir volontaire à l’effet d’accorder d’indus privilèges en violation des lois et réglementations, conflit d’intérêts avec violation des procédures en vigueur en matière de marchés publics basées sur les règles de la transparence, à la concurrence honnête et de l’objectivité, et conclusion de contrats, de marchés et d’avenants en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à l’effet d’octroyer des avantages injustes à autrui». Au demeurant, en plus de l’incarcération de ceux qui faisaient la loi du temps du clan de Bouteflika, l’affaire Haddad est à l’origine d’une situation inextricable que vivent les 400 travailleurs du groupe media «Temps Nouveaux» appartenant à Ali Haddad. Du fait que ces derniers n’ont pas reçu leurs salaires depuis trois mois, et le groupe est mis en vente, «l’ampleur des difficultés financières auxquelles est confrontée aujourd’hui l’entreprise appelle des mesures, comme trouver un repreneur», a indiqué un communiqué du groupe, ce jeudi.