Déterminée à pourchasser les résidus du terrorisme, l’Armée nationale populaire a, dans ce cadre, réussi à mettre hors d’état de nuire huit éléments de soutien au terrorisme. L’opération d’envergure a été menée sur la base de renseignements vérifiés selon lesquels des individus suspects adoptent un comportement douteux. Les investigations lancées par l’ANP ont permis d’identifier les mis en cause ,qui ont été arrêtés dans plusieurs wilayas, à savoir Tissemsilt, Boumerdès et El Oued.

Un communiqué du ministère de la Défense nationale, qui confirme cette information, précise que les éléments de soutien ont été arrêtés le 19 du mois courant. Toujours dans ce même contexte, le MDN indique que « grâce à l’exploitation de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, huit éléments de soutien aux groupes terroristes au niveau des wilayas citées plus haut.

La même source confie également que « d’autres détachements de l’ANP ont découvert et détruit, lors d’opérations de fouille et de ratissage menées à Skikda et Boumerdès, trois casemates pour terroristes et cinq bombes de confection artisanale. Ces résultats renseignent, à ne pas en douter, sur l’efficacité des militaires qui restent vigilants quant à ce phénomène. Depuis le début du mois de janvier de l’année en cours, l’ANP ne manquera pas d’établir un bilan positif dans la lutte antiterroriste. En effet, les forces de l’Armée nationale populaire ont pu déjà, depuis le début de cette année, établir d’importants résultats dans la lutte antiterroriste. Deux terroristes avaient été abattus dans la forêt de Taghzout-Ahcen, dans la commune de Messelmoune, wilaya de Tipasa, lors d’une opération militaire. Le MDN avait souligné que deux armes et des munitions ont été récupérées lors de cette action déclenchée sur la base de renseignement. Le communiqué du MDN commentait alors, à cet effet, que « cette opération venait renforcer la dynamique des résultats positifs réalisés par les éléments de l’ANP et dénote de leur veille permanente et disponibilité à travers le pays pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa stabilité et sécurité».

Ainsi, menant des opérations non-stop dans ce domaine, l’ANP et selon un autre communiqué du ministère de la Défense nationale avait, «grâce à l’exploitation de renseignements et suite à un ratissage dans la localité d’Oued D’khil, commune de Oued Z’hour, wilaya de Skikda, découvert et détruit 20 casemates pour terroristes, 20 bombes de confection artisanale, 250 kilogrammes d’amonitrate ainsi que des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage, et divers objets».

Le MDN ajoutait qu’un autre détachement «a été découvert et détruit, lors d’une opération de ratissage et de fouille dans la forêt de Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune, wilaya de Tipasa quatre casemates pour terroristes, une bombe de confection artisanale, des denrées alimentaires et d’autres objets ». Plus tôt, les forces de l’ANP agissant sur la base de renseignements vérifiés « avaient arrêté,

le 2 janvier, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdès et Ouargla ».

Dans le même cadre et en continuité de l’opération menée, fin décembre, dans la localité d’Oued D’khil, commune de Oued Z’hour, daïra de Ouled Atia, wilaya de Skikda ayant permis, la veille du 1er janvier l’arrestation de deux terroristes accompagnés d’un nombre de femmes et d’enfants, « avait capturé, le 1er janvier, un troisième terroriste et saisi un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov, deux chargeurs garnis de munitions et deux grenades». Ainsi, l’Armée nationale populaire demeure très dynamique et précise dans ses opérations quand il s’agit de la sécurité du pays