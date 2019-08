Le président de l’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah a procédé, jeudi, à un mouvement dans le corps de la magistrature touchant 35 présidents de cours de justice. Une opération de grande envergure qui touche 35 wilayas, et qui s’inscrit dans un réel programme d’assainissement des institutions de l’Etat, de la corruption et de la bureaucratie. Une décision qui intervient après la mise sous Istn de l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, le procureur de Sidi M’hamed près la cour d’Alger avait annoncé, «avoir ordonné à l’Office central de la répression de la corruption l’ouverture d’une enquête préliminaire contre l’ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh, sur des faits à caractère pénal liés à la corruption et, qu’à ce titre, il a engagé contre lui une procédure d’interdiction de quitter le territoire». Ce qui avait soulevé une large polémique, notamment sur la gestion de ce secteur et des pratiques mises en place par l’ancien régime. De ce fait, Tayeb Louh a été entendu ce mardi par le juge d’instruction de Sidi M’hamed, sur la base d’un rapport de l’Office central de répression de la corruption. A cet effet et bénéficiant d’une procédure de privilège de juridiction pour le poste occupé, son dossier sera transmis dans les prochains jours à la Cour suprême.Ainsi, la récente nomination de Belkacem Zeghmati, en tant que ministre de la Justice, en remplacement de Slimane Brahmi, vient creuser un peu plus, l’interrogation sur l’effervescence qui anime, l’appareil judicaire de la tête jusqu’ à la base. Sommes-nous en train d’assister à une réelle opération de nettoyage ? Le secteur de la justice était-il impliqué à ce point dans les affaires de corruption ? Les procès qui vont s’ouvrir après la fin des enquêtes, révéleront certainement toutes les vérités sur l’étendue des dégâts et des désastres causés par la bande de mafieux qui a parasité le pays, jusqu’à le vider de sa moelle, durant 20 ans.Eu égard au volume des affaires de corruption, à leur gravité, au nombre inédit d’hommes politiques et d’hommes d’affaires mis en cause, ou en prison, et surtout devant l’incalculable préjudice financier et économique, les observateurs ne peuvent concevoir, que ces affaires, aient été commises sans une couverture juridique. Ils estiment qu’à l’instar de tous les secteurs, l’appareil judiciaire a été lourdement impliqué, du fait qu’il se trouve au centre de toutes les décisions importantes, et ce dans tous les domaines. Aussi, dans la conjoncture actuelle, où le pays se débat pour trouver une sortie de crise, sur la base d’un dialogue national inclusif, que le Panel conduit par Karim Younès fait avancer à petit pas, la situation demeure encore fébrile et en quête d’une confiance indispensable entre le peuple et l’Etat, l’assainissement du secteur de la justice, et l’émergence d’un appareil propre, fiable, et efficace est incontestablement, le socle sur lequel doit reposer l’Algérie de demain.