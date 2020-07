Le sacrifice de l'Aïd El Adha sera-t-il celui des Algériens? C'est ce que craignent les spécialistes de la santé au vu de la situation épidémiologique actuelle. En effet, le sacrifice d'Abraham et les visites familiales qui vont avec, risquent d'accélérer la circulation du virus. Ce qui pourrait provoquer une véritable catastrophe sanitaire. Car, si nous sommes actuellement à plus de 600 cas par jour, les médecins craignent que ce chiffre double après cette fête religieuse. «Ce qui entraînera logiquement l'augmentation du nombre de morts», soutient le docteur Omar Houachine médecin spécialiste. Comme lui, le corps médical avait plaidé pour l'annulation pure et simple de cette fête au vu de la situation épidémique actuelle. Néanmoins, les autorités religieuses en ont décidé autrement. Il faudra donc s'y faire et prendre les précautions nécessaires afin d'éviter que la fête ne se transforme en véritable hécatombe. Les appels à la vigilance et au respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale se multiplient. Le personnel de la santé met aussi en garde contre les visites aux familles qui pourraient entraîner une accélération surtout avec les joies des retrouvailles qui pourraient conduire un relâchement avec des accolades et des bisous! Même la Protection civile a lancé une mise en garde à travers des communiqués diffusés via leurs réseaux. «En prévision de la célébration de l'Aïd El Adha, dans les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du coronavirus (Covid-19), et afin de réduire les conséquences générées par l'utilisation des outils lors du sacrifice (couteaux, hache, chalumeau), la direction générale de la Protection civile appelle tous les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance, lors de l'utilisation dangereuse de ces outils», précisent nos pompiers. Il est recommandé dans ce sens, l'application des mesures préventives de lutte contre le Covid-19, pour éviter la contamination ou la transmission à d'autres personnes, notamment en respectant la distanciation sociale et en évitant les rassemblements autour du sacrifice, ainsi que la désinfection et le nettoyage du lieu d'abattage avant et après l'achèvement de l'opération. Outre éviter l'échange des outils utilisés entre les personnes, d'autres mesures, souligne la même source, sont à prendre s'agissant de la manipulation des couteaux, haches et tabounas qui doit répondre aux consignes de sécurité. Certains citoyens se sont organisés entre eux, notamment dans les quartiers populaires, afin de réserver des espaces distants pour chaque famille. D'autres ont organisé des horaires précis dédiés à chacune d'elle, afin d'éviter au maximum les rencontres. Cela en étalant le rituel du sacrifice sur les deux jours. Certains walis ont pris leurs responsabilités en avançant les horaires du couvre-feu dans le but d'éviter la circulation durant la fête. D'autres tâtonnent encore. Mais la balle est dans le camp des citoyens qui devront faire preuve de vigilance et de civisme. Au risque que ce soit leur dernier Aïd ou celui de l'un de leurs proches...