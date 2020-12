Si pour le moment, rien d'officiel n'a filtré à ce sujet, il est fort probable cependant, que le président Tebboune et le staff gouvernemental enfreignent cette tradition instaurée dans la pratique présidentielle en Algérie. Mesure de distanciation physique oblige, il n'est pas recommandé en effet, de rassembler autant de monde dans un espace réduit. Plus de 40 personnes, entre hauts responsables de l'Etat et des membres du gouvernement, sont censés être présents et pendant plusieurs minutes que durera la cérémonie avant de serrer les rangs pour poser devant les flashs des caméras pour immortaliser la photo de famille.

C'est exactement ce qui est déconseillé par tous les médecins en ces temps de pandémie où le risque de contamination est très fort même en portant des masques. Sans compter le fait que le chef de l'Etat est toujours en convalescence. Tebboune qui a terminé ses soins dans un hôpital allemand, signera cette LF 2020 avant le 31 décembre.

C'est donc un risque inutile à prendre par les services de la Présidence sachant qu'aucun texte de loi n'oblige à cette cérémonie qui est en réalité, une tradition.

Deux possibilités se présentent alors en pareil cas. La première est que la cérémonie soit organisée en visioconférence comme c'est la pratique, même dans les grandes conférences internationales. Tebboune a présidé au moins deux réunions du Conseil des ministres par visioconférence de la même manière qu'il a participé à des rencontres internationales. La seconde possibilité est qu'il procède à la signature de la loi de finances 2021 en compagnie d'un staff très réduit composé du Premier ministre, du ministre des Finances et des présidents des deux chambres du Parlement.

Bien évidemment, la cérémonie de signature aura lieu au siège de la présidence de la République. pour rappel, le projet de loi de finances pour l'exercice 2021 (PLF 2021), a été adopté en novembre dernier par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) à la majorité lors d'une plénière. En dépit de la conjoncture difficile et inédite que traverse le pays suite à la chute des prix du pétrole et la crise sanitaire actuelle, le gouvernement vise, à travers les dispositions de ce texte, à «préserver, autant que possible, le pouvoir d'achat du citoyen, protéger la catégorie vulnérable et créer une dynamique d'investissement à même de hisser le niveau de la production et de renforcer les démarches de diversification de l'économie», a indiqué Aymen Benabderrahmane ministre des Finances au terme du vote de la loi. La loi de finances 2021 table sur une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 4%, après un recul de 4,6%, selon les estimations de clôture pour l'exercice 2020.