Le Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou a du mal à prendre en charge tous les patients atteints de la maladie de Covid-19 qui y affluent, surtout depuis deux semaines. C'est ce qu'ont déploré les responsables de ce grand hôpital, hier, suite à l'enregistrement d'un nouveau record en matière de nombre de contaminés ces dernières 48 heures. Rien que durant la journée d'avant-hier, 30 malades, qui étaient dans un état grave, ont été pris en charge au niveau de cet hôpital dont les capacités d'accueil sont désormais saturées.

Les 30 patients en question sont ceux dont l'hospitalisation est indispensable, compte tenu de la gravité de leur état, selon les responsables du CHU Nedir-Mohamed qui ont indiqué qu'il s'agit de personnes nécessitant d'urgence une prise en charge en termes d'oxygène.

Quant aux malades atteints du Covid-19 ne présentant pas de risques, ils sont tout simplement invités à se confiner au niveau de leur domicile en prenant le traitement adéquat prescrit par les médecins, ont ajouté les mêmes responsables.

Pour faire face à cet afflux record de malades se trouvant dans un état critique, les responsables du CHU ont été encore une fois obligés d'affecter de nouveaux services au profit des malades ayant contracté le coronavirus. Ainsi, après le service traumatologie, deux autres services ont été libérés et octroyés aux patients du Covid-19. Il s'agit, apprend-on, des services de neurologie ainsi que de celui de cardiologie, ce qui permet d'augmenter le nombre de lits dont pourront profiter les malades du Covid-19 de 60 places. Au total donc, actuellement, le CHU de Tizi Ouzou dispose d'environ 200 lits, tous dédiés au covid-19.

Mais toutes ces places sont actuellement occupées. Face à l'enregistrement de dizaines de nouveaux cas quotidiennement, d'autres solutions devraient être envisagées, selon les différents médecins exerçant dans les établissements sanitaires des chefs-lieux de daïra, également saturés, à l'instar de ceux de Draâ El Mizan, Boghni, Tigzirt, Azazga...

Par ailleurs, des sources fiables du CHU de Tizi Ouzou nous ont confié qu'il existe actuellement une tension sur l'oxygène compte tenu de la hausse qualifiée de vertigineuse du nombre de malades atteints de Covid-19 et nécessitant une respiration artificielle.

La wilaya de Tizi Ouzou a enregistré la semaine écoulée, un record en matière du nombre de nouveaux cas positifs en 24 heures, depuis le début de la pandémie avec un pic de 95 nouveaux malades en une seule journée.

La situation actuelle a interpellé toutes les parties concernées.

Les comités de villages commencent à renouer avec la mobilisation qui a prévalu au tout début de la pandémie et ayant permis à la wilaya d'être épargnée, un tant soit peu, pendant plus de 3 mois. Dans la commune de Tizi Ouzou et grâce à une initiative prise par le maire, les comités de villages ont été réunis avant-hier et une batterie de mesures concrètes a été prise et mise en oeuvre dès hier.

Ces mesures consistent à veiller au respect des mesures préventives pouvant freiner la propagation du coronavirus.

L'alarme a été tirée par le maire de Timizart après l'enregistrement de 7 décès de patients ayant contracté le coronavirus en trois jours dans cette seule commune.

D'autres communes de la wilaya sont en train d'emboîter le pas à Timizart. Et il y a de quoi espérer que d'ici quelques jours, la situation pourrait être prise en main dans la wilaya de Tizi Ouzou, grâce à l'implication de toutes les parties concernées: les services de sécurité, la Protection civile, les comités de villages, les autorités locales, etc.