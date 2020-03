L'une des filières des métiers de la mer qui faisait jadis le bonheur aussi bien de la corporation des pêcheurs que de l'économie nationale est tombée en décrépitude depuis bientôt une vingtaine d'années. à l'origine, une décision des plus hautes autorités du pays prise depuis 2001, pour, nous dit-on, des raisons de protection de l'espèce de l'extinction, favoriser sa régénération et préserver, par là-même, l'écosystème.

Cependant, dans la pratique, la réalité est tout autre. Si l'activité, qui était pratiquée, légalement, se meurt depuis, celle pratiquée en toute illégalité ne cesse de prendre de l'ampleur, causant un drame écologique, de perte astronomique en termes de recettes financières pour l'Etat, faisant fi, au passage, des lois et des interdictions, et ce, au grand dam des autorités compétentes.

Les petits trafiquants se sont transformés «en mafia organisée qui continue à dévaster ce patrimoine pour le mettre à la disposition des réseaux transfrontaliers avec des ramifications assez complexes», selon les témoignages d'anciens pêcheurs réguliers. El Kala est devenue, au fil du temps, la plaque tournante de la contrebande du corail algérien. Dans le quartier populaire de Sidi Salem, «activent des centaines de braconniers, voire des mandataires et les transactions se négocient à coups de millions de DA/jour». Et pas uniquement dans cette région, puisque à Skikda, Jidjel et même à l'ouest du pays ce phénomène épuise nos richesses halieutiques et fait le bonheur et surtout la fortune des étrangers, à titre illustratif, le corail algérien est acheminé vers les fabricants de matériel médical, comme les prothèses et autres. Il est en plus échangé à des prix astronomiques dans les plus grandes foires du monde, notamment en Asie. En somme, «en 15 ans, pas moins de 150 000 tonnes de cette précieuse espèce marine ont été détournées, c'est l'équivalent de 2,5 milliards de dollars», comme cela a été rapporté maintes fois par des médias.

Les quelque professionnels qui exerçaient dans la légalité se sont organisés au sein de l'Association des producteurs de corail, présidée par Reda Djenane, et ont créé aussi la Commission nationale de la pêche et de l'aquaculture, affiliée à l'Organisation nationale du patronat et des entrepreneurs. Le but de leur démarche est de défendre leur activité de toujours, selon Djenane. Ce professionnel, qui tire la sonnette d'alarme concernant le drame causé par la mafia sur nos côtes, lance un appel aux autorité pour lutter contre les risques sur le plan sécuritaire, du fait des flux financiers qui circulent hors les canaux officiels. Il estime que «la réouverture de la pêche légale demeure l'unique moyen pour mettre un terme à celle pratiquée au noir». L'Algérie, qui possède la plus grande réserve de corail rouge dans le monde et en Méditerranée, gagnerait sur tous les plans en procédant de la sorte.