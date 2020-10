En dépit de certaines étapes franchies, la scolarité des enfants autistes reste «un point» noir souvent dénoncé. Leur insertion scolaire est toujours d'actualité. Elle refait surface et s'invite au débat à l'occasion de la rentrée scolaire lancée hier. Un sujet qui mérite l'attention des responsables en charge de cette tranche vulnérable de la société, dont la ministre de la Solidarité et le ministre de l'Education nationale. Car, faut-il le rappeler, ils bénéficient des mêmes droits et devoirs que les autres citoyens.

A l'opposé de ce que prévoit la Constitution dans ce sens, «des milliers de familles algériennes qui comportent en leur sein un ou plusieurs enfants autistes» se disent «incapables d'inclure leurs enfants dans le système scolaire algérien sous ses deux facettes publique et privée».

C'est le constat amer dressé par un collectif de parents d'enfants autistes, qui réclament le droit à la scolarisation de leurs protégés. Ils se sont mobilisés grâce aux réseaux sociaux, pour faire enfin entendre leur voix, et surtout leur souffrance à voir refuser à leurs enfants leur droit à l'inclusion scolaire. Désemparés, après de nombreuses tentatives restées vaines pour introduire leurs senfants ils ont opté pour une pétition dans le but de faire reconnaître le «droit à l'inclusion scolaire des enfants autistes en Algérie».

À cet effet, une pétition a été mise en ligne sur le lien: https://lnkd.in/eqri-_U, afin de «rappeler aux autorités leur responsabilité envers ces citoyens (enfants autistes et leurs parents) fragilisés, désarmés et parfois traumatisés face à l'indifférence de l'administration», écrivent les membres du collectif dans une lettre rendue publique à la veille de la rentrée.

Ils lancent un «cri de détresse» à tous les citoyens algériens afin, disent-ils, «de se joindre à eux pour cette cause humaine et nationale», en signant ladite pétition dont l'objectif est d'attirer l'attention des autorités algériennes pour

«prendre tous les dispositifs susceptibles de réaliser ce droit et de l'appliquer sur le terrain de manière définitive».