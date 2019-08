Le chef d’état-major ne se fait pas doute. Il y a «des parties» qui bloquent « intentionnellement» le processus de dialogue, qui entravent sa démarche et font tout pour prolonger la crise en refusant la tenue d’une présidentielle à laquelle ils préfèrent une phase de transition. «Le danger, c’est vous !», leur a-t-il lancé, hier, à Oran au deuxième jour de sa visite en 2e Région militaire. Le général de corps d’armée a mis en garde contre ces voix dont «les intentions malveillantes sont bien connues, qui ont vendu leurs âmes pour servir les intérêts de la bande et ceux de leurs maîtres». Tout en estimant que ces voix fourbes « œuvrent par tous les moyens possibles à entraver le travail de l’Instance nationale de la médiation et du dialogue», le patron de l’armée énumère une série d’entraves que dressent ces parties. «Elles tentent, explique-t-il, d’imposer des conditions irréalisables et des exigences rejetées dans leur totalité, notamment en faisant la promotion de l’idée de la «négociation au lieu du dialogue» et de la «désignation plutôt que l’élection». A cela s’ajoutent «les manœuvres flagrantes» en portant l’attention sur des questions «marginales» et sans aucun intérêt, outre la tentative de diffuser des idées sombres qui condamnent le futur président et lui imposent «des agendas préétablis». Un véritable réquisitoire contre ces «manigances visent à perturber le processus du dialogue et de l’orienter pour servir les intérêts personnels de la bande».

Au fait, de qui parle Ahmed Gaïd Salah? Des partis politiques, des personnalités agissantes dans le Hirak, des ONG… ? Le général Ahmed Gaïd Salah est-il vague dans ses propos ? Sûrement pas puisqu’il apporte des éléments de réponses significatifs à plus d’un titre. Il avance le fait d’abord que ces parties «commencent à être démasquées». Plus explicite, il ajoute que l’état-major a des informations «confirmées de leur implication» dans l’action d’entraver le dialogue. Enfin, et c’est la révélation la plus importante, il menace de dévoiler l’identité de ces parties «en temps opportun». Il ne s’agit pas d’une simple menace vite dite, vite oubliée. Ces propos sonnent comme du déjà entendu. Ils nous rappellent, en effet, la mise en garde lancée par le chef d’état-major le 15 avril dernier à partir de Ouargla à l’encontre de l’ancien patron des services de renseignement, le général de corps d’armée à la retraite Mediène dit Toufik en le menaçant sans ménagement de poursuites judiciaires. Affirmant détenir des preuves irréfutables, Gaïd Salah a accusé Toufik «de tenir des réunions suspectes dans l’ombre pour conspirer autour des revendications du peuple et afin d’entraver les solutions de l’ANP et les propositions de sortie de crise». Moins d’un mois plus tard, le puissant général de corps d’armée qui a régné pendant 25 ans à la tête des services de renseignement algériens se retrouve derrière les barreaux. Qui aurait osé évoquer, même seul dans une chambre noire, un pareil scénario ? Et pourtant, Toufik est en prison. Ce rappel mérite d’être souligné à l’ombre de ces nouvelles déclarations du chef d’état-major et impose cette question : allons-nous assister à une série d’autres arrestations ? C’est une hypothèse très probable puisque la même sémantique a été utilisée dans le cas de Toufik et dans le discours d’hier. Il s’agit de parties occultes qui entravent une démarche de sortie de crise. Ces voix «œuvrent par tous les moyens à entraver le travail de l’Instance nationale de la médiation et du dialogue», notamment en tentant d’imposer des conditions «irréalisables» et des exigences rejetées dans leur totalité, et en faisant la promotion de l’idée de «la négociation au lieu du dialogue et de la désignation plutôt que l’élection». Exactement la même problématique qui appelle donc la même solution. Pourquoi pas la même solution