Le président de la République le confirme, le vaccin russe contre le coronavirus prendra bel et bien l'accent algérien. En effet, lors de son discours à la nation, jeudi soir, à l'occasion de la Journée nationale du Chahid, Abdelmadjid Tebboune, a assuré que le rêve du Spoutnik V «made in bladi» était sur le point de se concrétiser. «Ils existent bien évidemment des sceptiques, mais nous avons convenu avec nos amis russes de fabriquer ce vaccin», a-t-il soutenu.

Le chef de l'État donne même une «deadline» pour l'entrée en production de l'unité algérienne pour la fabrication de cet «antidote» contre la Covid-19. «Cela devrait se faire dans 6 à 7 mois», a-t-il annoncé avec beaucoup de fierté. Le président Tebboune confirme donc que les choses avancent bien en ce concerne ce projet «vital» pour les Algériens et l'économie de leur pays. Il profite, d'ailleurs, pour répondre à ceux qui en remis en cause la capacité de l'Algérie a mené à bon port un tel projet. «Nous avons les moyens de le faire», a-t-il assuré. «La fabrication de vaccins en Algérie n'est pas chose nouvelle», a-t-il souligné non sans remettre en cause la complexité de ce grand défi. «C'est vrai qu'il s'agit d'un vaccin spécial, mais il existe différentes méthodes pour sa fabrication, soit par la matière brute ou autre», a-t-il poursuivi, garantissant qu'avant la fin de l'année les Algériens se feront injecter des vaccins fabriqués sur leur sol. Il leur donne rendez-vous donc pour le mois de septembre prochain pour apprécier cet exploit. Les pays-frères du continent doivent aussi inscrire cette date sur leurs agendas! Tebboune promet qu'ils auront accès au Spoutnik V «made in bladi». «Nous pourrons faire bénéficier nos frères africains de ce vaccin», s'est-il engagé, réaffirmant au passage la solidarité légendaire des Algériens avec leurs frères du même continent. Une qualité bien de chez nous qui, pour le chef de l'État, s'est fait encore plus ressentir durant cette crise sanitaire. «Je suis fier de la solidarité témoignée par les Algériens des quatre coins du pays à la population de la wilaya de Blida, une fois déclarée premier foyer de ce virus», a-t-il rappelé «Cette solidarité reflète la véritable image des Algériens ainsi que leur noblesse d'âme et générosité», a-t-il attesté. Tebboune a, dans ce sens, tenu à leur rendre hommage pour cet élan de solidarité mais aussi du courage et de la discipline dont ils ont fait preuve pour pouvoir surmonter cette crise au double impact, sanitaire et social. «Votre patience, sens de sacrifice et discipline ont favorisé une harmonie dans la lutte contre le virus», a-t-il dit, en s'adressant aux millions de téléspectateurs qui suivaient en direct son discours sur les télévisions nationales et les chaînes de radio. Il met aussi en avant la confiance qu'ils ont accordée aux autorités dans la gestion de la crise.

«C'est ce qui a permis la gestion adéquate de la situation sous la protection de l'armée blanche et la mobilisation de tous les moyens pour la prise en charge médicale des citoyens», a-t-il mis en exergue, non sans rappeler les critiques venus de l'étranger dont avait fait preuve la gestion Algérienne de la crise. «Nos concitoyens eux nous ont fait confiance. Le résultat est visible, aujourd'hui, avec moins de 100 cas par jour, nous en sommes fiers», a-t-il ajouté tout sourire. Néanmoins, pour le premier magistrat du pays, on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Car, une autre «bataille» aussi importante et difficile nous attend. «Il s'agit de celle liée à une récession dépassant les 80%» de l'économie mondiale en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19, qui a également impacté l'économie nationale», a-t-il fait savoir. Il a affirmé, dans ce cadre, que les mesures prises, notamment de solidarité, d'aide et d'atténuation de l'incidence de la crise sur les opérateurs économiques, ont permis de surmonter cette conjoncture au moindre préjudice. Toutefois, il garantit que l'État continuera à accompagner et aider les citoyens quelles soient les circonstances. Un engagement serein qui a fait réagir le président qui a tapé trois fois sur la table au moment où il prononçait ces mots...