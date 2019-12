L’invitation adressée par le nouveau président de la République au Mouvement populaire pour un dialogue de sortie de crise n’ pas laissé indifférent tant l’opinion que les activistes du mouvement pour le changement, né le 22 février dernier. Depuis le lendemain de l’annonce des résultats du scrutin présidentiel et la conférence de presse animée par le nouveau président de la République, marquée essentiellement par l’invitation pour l’entame d’un dialogue sérieux, la question de structuration du mouvement est revenue au-devant de la scène. S’agissant d’un mouvement horizontal, qui n’est pas jusque-là doté d’une structure à même de le représenter, le cas échéant, des observateurs et activistes partisans de cette solution, ont commencé à s’exprimer sur cette épineuse question de structuration, qui a fait l’objet de rejet depuis le début de la crise, tandis que d’autres avertissent déjà du risque de voir le mouvement désarticulé et divisé, lui qui a fait jusque-là montre d’une cohésion sans égale. Sur les réseaux sociaux, tout comme dans les lieux publics, la question de structuration du Mouvement populaire occupe une large place dans les débats. Entre les partisans, qui y voient, un moyen de faire aboutir les revendications du mouvement et les opposants, qui estiment que « les doléances populaires sont si claires qu’il n’est nullement besoin de dialogue, encore moins de négociations, le chemin est encore long pour parvenir à un consensus. Accepter de se mettre à table, passe nécessairement par la désignation des interlocuteurs, qui feront face à la présidence tout en sachant que le dialogue est la meilleure voie pour le règlement de tous les conflits. Les partisans les plus enclins à répondre par l’affirmative à l’invite du nouveau président insistent souvent dans leurs commentaires sur l’urgence de se doter d’une structure consensuelle pour être prêts pour le rendez-vous. Ces invités qui seraient composés d’intellectuels, d’universitaires, de juristes aura à dresser une plate-forme détaillée expliquant l’ensemble des mots d’ordre du Mouvement populaire pour les traduire, les simplifier et les rendre négociables, ceci avant de se mettre à table, estiment globalement les partisans du dialogue qui se font de plus en plus connaître à travers leurs posts sur les réseaux sociaux et les débats dans les lieux publics. « De toute façon, si le Mouvement populaire s’abstient de dialogue, le pouvoir le fera avec d’autres institutions et les résultats ne seront pas forcément ceux attendus », résume-t-on En face, les opposants réfutent toute idée d’aller dans le sens d’une auto-organisation. Si certains explique ce rejet par le fait que les revendications du Mouvement populaire sont claires et qu’il suffit juste de les appliquer concrètement, d’autres remettent sur le tapis l’aventure des Aârouchs et le dialogue qui n’avait, à leurs yeux, rien réglé de concret. Les opposants à la structuration et par ricochet à toute idée de dialogue sont aux aguets et qualifient toute expression allant dans ce sens comme « l’œuvre de planqués » qui « n’attendent que le bon moment pour profiter de l’opportunité à des desseins purement personnels ». Alors que la rue continue à se mobiliser pour la 44e semaine de suite, les débats sur une auto-organisation ou la structuration du mouvement s’invite dans les débats à la faveur de la sortie médiatique du nouveau président. S’il est encore prématuré de mesurer l’état des lieux en la matière, il reste que le fait d’aborder la question publiquement, est en soi une évolution dans les mœurs d’un mouvement qui a su garder jalousement son horizontalité.