La décision a été prise avant-hier. Le marché des fruits et légumes, habillement, implanté à la cité Edimco, dans la commune de Béjaïa, retrouvera son activité habituelle à partir d'aujour-

d'hui, selon Samir Mamasse, président de la Chambre de commerce et d'industrie Soummam, qui intervenait sur les ondes de la radio Soummam.

Les commerçants pourront reprendre leurs activités commerciales chaque jeudi et lundi, en respectant les consignes sanitaires, pour éviter la propagation du Covid-19.

La décision de réouverture du marché a été prise mardi dernier à la faveur d'une réunion qui a regroupé toutes les parties concernées.

S'il y a un lieu qui fait couler beaucoup d'encre à Béjaïa, c'est le marché hebdomadaire, dit l'Edimco. Il porte le nom de la cité où il est implanté depuis plusieurs années. C'est le marché le plus fréquenté par les habitants de Béjaïa. Avant la crise sanitaire, il se tenait deux fois par semaine mettant à la disposition des habitants des viandes, des légumes, des fruits, des produits de quincaillerie et même l'habillement.

Fermé au tout début de la crise, ce lieu commercial a repris, de manière déguisée, son activité, avant qu'il ne suscite l'inquiétude, eu égard au peu de respect accordé aux gestes barrière, dictés par la pandémie de Covid-19. Les services de l'Etat sont alors intervenus pour procéder à sa fermeture. à l'issue d'une réunion tenue entre les services de l'APC de Béjaïa, le syndicat des commerçants Ugcaa, les services de sécurité et la direction du commerce. Cette décision préventive par rapport à la situation sanitaire aurait dû être prise depuis le début, car ce marché qui se tenait deux fois par semaine a fini par devenir quotidien.

Avec la flambée de la propagation des cas de Covid-19, le marché de l'Edimco, l'un des principaux espaces commerciaux de la ville de Béjaïa a été jugé comme vecteur de la transmission du virus. Au vu de ce qui se passait comme activité dans ces marchés et d'autres, ainsi qu'aux abords des Routes nationales avec le peu de respect des règles sanitaires, la décision devrait s'étendre. Le confinement partiel de 20 h à

5 h du matin, l'interdiction de service à table dans pratiquement tous les commerces, restaurants, salons de thé, pizzerias et cafés et l'obligation du port de la bavette, ainsi que l'observation des gestes barrières, a chamboulé le quotidien des gens qui avaient repris normalement leur mode de vie sans se soucier des risques encourus. L'arrêté de fermeture n'a cependant pas tardé à tomber dans les oubliettes. Les commerçants ont vite repris place après négociation avec les services concernés et l'engagement de respect des mesures barrière.

Il continuera à fonctionner de manière quotidienne. Chaque jour que Dieu fait, les commerçants installent leurs stands au petit matin pour ne quitter les lieux qu'en fin de journée.

Désormais, les choses évolueront d'une autre manière. Ce marché ne se tiendra plus chaque jour mais deux fois par semaine. Il reste à savoir si la décision sera respectée ou non. Connaissant le jeu du chat et la souris en vigueur depuis le début de la crise sanitaire au niveau de ce marché, l'interrogation trouve toute sa raison d'être.