Vingt-quatre heures nous séparent du grand rendez-vous politique du quinquennat du président Abdelmadjid Tebboune qui devrait projeter l'Algérie dans une nouvelle ère sûre, stable et juste, une Algérie où l'égalité des chances est consacrée. En dépit des défis induits par la pandémie du nouveau coronavirus, le président Tebboune a su relever ce défi et a tenu la promesse faite au peuple pour la révision de la Constitution par référendum, et ce en un temps court. Pierre angulaire de son programme électoral pour s'engager sur la voie de la construction d'une nouvelle Algérie désireuse de répondre aux revendications populaires exprimées le 22 février 2019 par le Mouvement populaire pacifique, Hirak lequel revendiquait le changement et la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans le pays, en faisant preuve d'une grande conscience et d'un haut sens de civisme, et ce, en renouvelant les modes de gouvernance à tous les niveaux de responsabilité et en faisant face aux exigences de l'heure et aux défis et enjeux futurs, le référendum du projet d'amendement de la Constitution, rendez-vous rehaussé par sa coïncidence avec un anniversaire très cher aux Algériens, à savoir la commémoration du déclenchement de la glorieuse Révolution pour le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationales, constitue une étape phare dans l'histoire du pays et un jalon essentiel pour l'édification de l'Algérie nouvelle répondant aux aspirations du peuple et traduisant une vision stratégique devant placer le pays à l'abri des agissements individuels, mettre fin à la protection de toute personne corrompue et garantir les libertés individuelles et collectives, les droits humains et la liberté de la presse. En effet, l'édification d'une nouvelle République a pour objectif d'assurer l'équilibre des pouvoirs, outre l'indépendance de la justice, le respect des droits et des libertés, la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption. Preuve en est le procédé le plus démocratique adopté par le président de la République pour la révision de la Constitution, celui de donner la parole au peuple souverain à la faveur du référendum sur la révision de la Constitution. Autre grande première, la possibilité pour l'armée algérienne d'effectuer des missions de maintien de la paix hors des frontières de l'Algérie. La nouvelle Loi fondamentale, tout en mettant l'accent sur une série de droits et libertés pour répondre aux aspirations du mouvement de protestation populaire Hirak, se veut le socle de l'édification d'une Algérie nouvelle basée sur l'égalité, l'équité, la moralisation de la vie publique, politique, culturelle et médiatique, dans le but de rompre avec les anciennes pratiques, notamment à travers la limitation des mandats électoraux, de manière à consacrer le principe d'alternance au pouvoir à même de fonder l'Etat de droit, d'autant que le projet d'amendement renforce le rôle de la société civile dans l'Algérie nouvelle, soit comme force de propositions ou en sa qualité d'outil représentant le contrôle populaire sur les institutions et les instances pour la sauvegarde des finances publiques et la réduction, voire l'élimination de la corruption.

D'ailleurs, le projet d'amendement de la Constitution consacre plus de 40 articles garantissant la liberté de la presse, la création de partis, d'associations et de syndicats, ainsi que la liberté de commerce et d'investissement. Un projet consolidant les valeurs de l'Etat de droit et la force de la loi en libérant la justice, en renforçant l'école algérienne et en construisant l'Algérie nouvelle sur des bases et les principes de la proclamation du 1er Novembre 1954. Inspirés de la Déclaration du 1er Novembre 1954 et des ambitions du peuple, les amendements contenus dans ce projet visent notamment à préserver la souveraineté nationale, les fondements de la nation et l'unité de la société, la promotion des droits et des libertés individuelles et publiques, et l'instauration de l'équilibre entre les pouvoirs.

Un projet d'amendement constituant également l'amorce de l'édification démocratique de lutte contre la bureaucratie, le clientélisme et la corruption ayant gangrené l'administration et le pays.