Le plan de relance pour l'économie nouvelle sera enfin soumis aux débats et à l'enrichissement, mardi et mercredi prochains, dans le cadre des travaux de la tripartite qui se tiendra au Palais des nations. La rencontre qui avait été demandée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, début mai dernier, a été soigneusement préparée par le gouvernement Djerad. En effet, un projet de plan de relance a été étudié et largement discuté par les différentes réunions du Conseil des ministres. Les responsables des différents secteurs ont eu à présenter leurs exposés sur les mesures pratiques proposées pour la mise en oeuvre du plan et le chef de l'Etat ne manquait alors pas d'apporter des correctifs ou de donner de nouvelles orientations. Le but étant d'arriver à diagnostiquer le handicap de chaque département ministériel afin d'y remédier. Et comme il ne s'agit évidemment pas pour le gouvernement de travailler seul, mais de «conjuguer les efforts communs des autorités publiques et des partenaires sociaux dans un climat empreint de confiance, d'entraide et de complémentarité dans le travail», comme l'a déjà déclaré le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, la rencontre de mardi prochain sera l'occasion pour le patronat et les syndicats de soumettre leurs points de vue et d'apporter leur contribution pour «l'édification d'une nouvelle économie nationale sous-tendue par la diversification des sources de croissance, l'économie du savoir, la transition énergétique et la gestion rationnelle des richesses nationales», comme l'a précisé le communiqué du Premier ministère. Place sera donc donnée aux débats. En plus du ministre des Finances, les ministres de l'Industrie, des Mines, de l'Energie, de l'Agriculture, des Start-up et du Commerce prendront tous part à cette rencontre aux côtés du Capc, la CAP, la Cnpa, la Cipa ou encore la Cgea. L'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) sera de la partie. D'autres syndicats vont peut-être également être invités à participer à cette rencontre. Tous les présents devront débattre de la nouvelle approche économique que l'Algérie adoptera et qui se basera essentiellement sur la diversification du développement, l'économie du savoir, la nouvelle politique d'industrialisation orientée vers les industries petites, moyennes et émergentes, mais aussi sur l'exploitation des différentes richesses naturelles, le développement de l'agriculture saharienne et de montagne. Le secteur financier ne sera pas en reste avec l'encouragement des finances islamiques qui peuvent drainer des fonds importants. Les professionnels et opérateurs économiques ne vont sûrement pas manquer de relever les incohérences et les difficultés qui s'opposent à la réalisation des objectifs tracés. Ils vont également présenter leurs propositions permettant de réaliser les attentes du gouvernement dans les différents secteurs. Une grosse part de la tripartite sera sûrement consacrée à l'économie du savoir qui figure parmi les priorités du chef de l'Etat. Les conclusions des travaux des deux journées de la tripartite sont d'une importance cruciale. Avec la démarche choisie, l'Algérie qui vit actuellement une grave crise économique, va ou réussir à se mettre sur le chemin du développement ou pas. Un test pour le gouvernement Djerad qui aspire à l'édification d'une véritable nouvelle économie passant par le changement des mentalités et la libération des initiatives. Va-t-il réussir à le faire, surtout après l'alarmant constat qu'il a fait, la semaine dernière, dans la réunion walis-gouvernement où 80% des décisions du chef de l'Etat n'ont pas été exécutés en raison des entraves bureaucratiques? C'est là tout le défi à relever car pour relancer son économie, l'Algérie ne manque ni de génie national et encore moins de ressources naturelles. Si le nouveau modèle économique est concrétisé, l'Etat aura réussi à s'inscrire dans la rupture totale avec les méthodes de gestion du passé et pourra engager une nouvelle démarche marquée par une adéquation des politiques publiques et sectorielles et une rénovation de la gouvernance économique. Cette stratégie devrait permettre de mettre en place une économie qui ne dépendra plus des hydrocarbures. Un objectif de longue date.