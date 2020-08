C'est aujourd'hui que sont mises en oeuvre les décisions d'aller vers un déconfinement graduel, mais plus général que les précédents. En plus de la réouverture d'un certain nombre de mosquées, des cafés, des restaurants, du transport urbain... les commerçants du marché couvert de fruits et légumes sont montés au créneau mercredi dernier, en organisant un sit-in devant le siège de la wilaya. Après une longue attente, ils ont eu droit à une rencontre avec le P/APW qui s'est engagé à porter leurs doléances devant qui de droit, surtout que le wali était en déplacement à Alger, dans le cadre de la rencontre entre le gouvernement et les walis.

L'autre inquiétude émane des pratiquants qui, au regard du nombre de mosquées retenues pour l'ouverture, craignent de se retrouver en des lieux où il sera difficile de respecter les gestes barrières contre le coronavirus Covid-19. Pour information, la liste établie par la direction des affaires religieuses annonce l'ouverture de six mosquées, au chef-lieu de wilaya, sur la quinzaine que compte la ville de Bouira. La question qui tarabuste les esprits concerne l'appel à la prière. Les autres mosquées continueront-elles à lancer ledit appel auquel a été ajouté cette recommandation: «Faites la prière chez vous» ou non? Dans cet imbroglio, l'administration locale observe un silence total.

En réaction, certains imams mènent campagne en invitant les pratiquants à se doter de tapis, à faire les ablutions chez eux. Pour la distanciation sociale on attendra la réouverture pour trouver peut-être des mécanismes. Un autre souci occupe les débats: le transport urbain. Même s'il a repris timidement depuis maintenant une semaine, les exploitants «remplissent» leurs bus et n'exigent rien de l'usager. Les fonctionnaires de la direction des transports doivent quitter leurs bureaux et aller sur le terrain remettre de l'ordre. Même si tout le monde se rejoint sur cette levée partielle du confinement, la prudence doit être de mise et les responsables doivent s'impliquer davantage surtout qu'il s'agit là d'un problème de santé publique. Pour rappel, Bouira connaît une nette recrudescence des cas, depuis maintenant deux semaines.

Chaque jour l'on entend parler de décès par le Covid-19. La balle est dans le camp des responsables de la wilaya.